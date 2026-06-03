Маси и столове на тротоара: Напомнят изискванията към бизнеса

Масови проверки на заведенията и търговските обекти, които разполагат маси и витрини на открито, започват в София. Повод за офанзивата на Столичния инспекторат са зачестилите вълни от сигнали и оплаквания от граждани, чието свободно и безопасно преминаване по тротоарите из столицата е системно блокирано. От Столична община предупреждават, че нарушителите ги грозят сериозни финансови санкции, които могат да се удвоят при повторно неспазване на правилата.

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За да спрат незаконното завземане на пешеходни зони, инспекторите въвеждат строг контрол върху т.нар. „тротоарно право“. Всеки търговец, който разполага маси и столове директно върху тротоара (извън специален подиум или декинг), е длъжен да обозначи точните граници на разрешената му площ с ярко жълти ъгли. Тези маркери трябва стриктно да отговарят на предварително одобрената от общината схема.

Инспекторатът дава на бизнеса кратък законен прозорец за реакция:

При липса на жълтите обозначения се издава предписание със срок от 48 часа за поставянето им.

Ако след изтичането на този срок търговецът не е маркирал границите си, следва директно съставяне на акт за административно нарушение.

Жълти знаци не се изискват единствено тогава, когато масите са разположени изцяло върху подиум, както и при стелажи и хладилни витрини. Инспекторите обаче ще измерват заетите квадратни метри до сантиметър и в тези случаи.

От Столична община напомнят, че използването на публичното пространство е привилегия, която върви със строги отговорности. Действащата нормативна уредба предвижда солени глоби за всеки, излязъл извън разрешената му схема.

Санкциите за първо нарушение варират от 50 до 500 евро, но уловените в повторен гаф търговци ще плащат в двоен размер. Екипите на Столичния инспекторат вече са на терен в различните райони на София и контролът ще остане постоянен през целия летен сезон.