Заради Русия: Китай заплаши ЕС след европейски санкции за китайски компании

Китай реагира остро на 20-тия пакет санкции, който Европейският съюз прие към края на миналата работна седмица. Санкциите са основно насочени към Русия - заради решението на руския диктатор Владимир Путин да тормози и в крайна сметка да атакува открито Украйна. Първият пакет беше приет още когато руската армия абсолютно незаконно, без санкция на ООН, анексира Кримския полуостров.

И макар повечето санкции да са директно насочени към Русия, има и такива, които засегнаха Китай. По-точно - китайски компании са санкционирани, защото продават стоки с двойна употреба и компоненти за военната промишленост на Русия и помагат на военната ѝ машина. Пекин нарече това нарушение на доверието и нарушение на споразумението с ЕС.

Китай вече заплаши с контрамерки (ЕС ще понесе последствията) и ясно показа, че няма просто да приеме безмълвно този ход, предаде Politico. Пекин изрично поиска компаниите ѝ да бъдат извадени от европейския санкционен списък.

🔥 🇨🇳 China goes on the offensive — Beijing is furious and threatens the EU



China is demanding that its companies be removed from the EU’s 20th sanctions package and has already issued a strong protest.



For the first time, Chinese entities have been targeted, which Europe… — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Припомняме, че на среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина, френският президент Еманюел Макрон коментира, че ЕС се намира в уникална ситуация - Съюзът е подложен на натиск и е считан за враг от президентите на Китай, Русия и САЩ.

