2 млн. лв. компенсации за фермерите заради шарка по овцете

18 септември 2025, 14:54 часа 199 прочитания 0 коментара
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 2 млн. лева по de minimis за компенсации на фермерите, чиито стада са в зоните с въведени ограничителни мерки заради шарката по дребните преживни животни, предава БГНЕС. Държавната помощ се отпуска за 2025 г., за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ. Това са областите Пловдив, Бургас, Хасково и Стара Загора, където през юли и август бяха констатирани множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни.

С помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните в четирите области, в които е регистрирано заболяването шарка при дребните преживни животни. Финансовата подкрепа, която се предоставя, е в размер до 16,00 лв. за 1 живо животно.

Кой има право да получи пари

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни и фигурират в справка, предоставена от компетентния орган в лицето на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища. 

Налагането на превантивните мерки създаде допълнителна финансова тежест за земеделските стопани, ангажирани с отглеждането на дребни преживни животни в заразените зони, което от своя страна доведе до намаляване на рентабилността и ликвидността на стопанствата.

Помощта по de minimis има за цел да смекчи негативните последствия и да подпомогне животновъдите при преодоляване на възникналите трудности.

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

