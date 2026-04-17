Зърнопроизводителите заплашиха с протест, ако държавата не ги спаси

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) заплаши, че ще започне протести, тъй като служебното правителство на Андрей Гюров не си изпълнило дадено обещание до 15 април да бъдат разработени и представени конкретни мерки в помощ на сектора.

Още: Скъпите горива и торове вдигат зърнопроизводителите на протест

"Предупреждаваме, че при липса на адекватна и навременна реакция от страна на държавата, секторът ще бъде изправен пред сериозни икономически сътресения с дългосрочни негативни последици за продоволствената сигурност на страната.

Националната асоциация на зърнопроизводителите няма да приеме повече отлагане, формални срещи без резултат и липса на ангажираност. Очакваме незабавни, конкретни и ефективни действия. В противен случай ще бъдем принудени да използваме последната форма на диалог, а именно протести за защита на българските зърнопроизводители", пише в позиция на НАЗ.

Основните притеснения на сектора са ясни - високите цени на горивата, но и на торовете. Ормузкият проток е ключова световна маршрутна артерия и за износ на торове или съставки за направата им.

Още: Зърнопроизводители алармират: Закъсняхме с мерките, секторът е под натиск от войната