Войната в Украйна:

Зърнопроизводителите заплашиха с протест, ако държавата не ги спаси

17 април 2026, 19:13 часа 291 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) заплаши, че ще започне протести, тъй като служебното правителство на Андрей Гюров не си изпълнило дадено обещание до 15 април да бъдат разработени и представени конкретни мерки в помощ на сектора. 

"Предупреждаваме, че при липса на адекватна и навременна реакция от страна на държавата, секторът ще бъде изправен пред сериозни икономически сътресения с дългосрочни негативни последици за продоволствената сигурност на страната.

Националната асоциация на зърнопроизводителите няма да приеме повече отлагане, формални срещи без резултат и липса на ангажираност. Очакваме незабавни, конкретни и ефективни действия. В противен случай ще бъдем принудени да използваме последната форма на диалог, а именно протести за защита на българските зърнопроизводители", пише в позиция на НАЗ.

Основните притеснения на сектора са ясни - високите цени на горивата, но и на торовете. Ормузкият проток е ключова световна маршрутна артерия и за износ на торове или съставки за направата им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Зърнопроизводители държавна помощ НАЗ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес