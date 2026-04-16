Скъпите горива и торове вдигат зърнопроизводителите на протест

Зърнопроизводители у нас са в протестна готовност заради рязкото поскъпване на горивата и торовете, предизвикано от войната в Иран и напрежението около Ормузкия проток. От бранша предупреждават за възможни фалити и настояват за спешна намеса от страна на държавата.

"Проблемът е много сериозен. Писахме писма до министерствата на икономиката, на финансите и на земеделието, до премиера Гюров. Ситуацията прави сектора неконкурентноспособен и това ще унищожи голяма част от стопанствата", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите в ефира на Нова телевизия.

Жекова обясни, че в момента горивата толкова поскъпват, че държавната помощ е недостатъчна. По отношение на торовете тя заяви, че ако преди войната в Иран цената е била около 340 евро за тон, в момента е 485 евро за тон без доставка.

"Себестойността ни расте главоломно, а от друга страна цените на продукцията падат изключително бързо. Вчера цената на пшеницата на Пристанище Варна беше в порядъка на 170 евро за тон, което е изключително ниско и това са нива от преди 7–8 години", каза Жекова.

Тя изчислява, че има повишаване на разходите с около 50% спрямо 2025 г.