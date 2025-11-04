1 "А" клас - българчета, 1 "Б" клас - ромчета. Има ли дискриминация в началните училища в страната?

Приемът в първи клас по местни правила - 1 "А" клас с български деца, а 1 "В" клас - с деца от ромски произход. Случаят определено не е първия, но сега става официално публично достояние посредством въпрос по парламентарен контрол от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Стела Николова в сигнал до образователния министър Красимир Вълчев, видя Actualno.com. Случаят касае процедурата по приемане на първокласници в Основно училище "Васил Левски" в град Девня, област Варна.

Според данните на Николова има приложен дискриминационен подход в процедурата по прием в 1. клас и разделяне по етническа принадлежност. Подобен тип местни практики не са новост, като през годините сигнали за нередности в различни училища в страната зачестяват.

"Не се допуска дискриминация, а организацията на учебния процес следва да гарантира равен достъп и приобщаващо образование. Законът изрично забранява обособяването на паралелки въз основа на етническа, религиозна или социална принадлежност на учениците", обяснява Вълчев в своя защита.

В цитираните от министъра законови разпоредби става ясно, че осъществяването на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище всяка община разработва система за прием, в която водещ критерий е близостта до училището до адреса на детето, след което се определят т.нар. прилежащи райони на училищата. В допълнение на тази разпоредба когато това обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици от ромски произход, то тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища от други прилежащи райони, но само там, където има незаети места.

Резултатите от проверката

След проверка на случая се оказва, че именно тази разпоредба е влязла в сила във въпросното девненско училище като единствено в града - няма възможност да се избегне обособяване чрез записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от същото населено място. Разпределението на учениците за 1. клас е извършено при спазване на нормативните изисквания от училищна комисия, утвърдена със заповед на директора и въз основа на следните критерии: брой момчета-момичета, брой пътуващи ученици, брой ученици със СОП, общ брой ученици в паралелките. Заложените критерии са обективни, прозрачни, гарантиращи равни права и липса на дискриминация, твърди още министър Вълчев, показва справка на Actualno.com.

Оказва се, че при подаване на заявление от родителите за кандидатстване и прием в първи клас в документа липсва изрично да се посочи информация за етническата принадлежност на детето или на родителите, а в самото училище няма налична такава информация за етноса на нито един ученик.

По повод твърдението на Стела Николова, че класният ръководител на децата от 1 "В" клас е с най-малък стаж, проверката показва, че учителят е назначен през 2005 г. и има натрупани 37 години стаж.

"Когато в един клас има записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в отделни паралелки. Наблюденията показват, че в някои случаи директори на училища съвместно с кметовете на общини не успяват да постигнат баланс в планирането на приема в 1. клас, както и преодоляване на вторичното обособяване. Решаването на изложените проблеми изисква комплексни мерки и съвместна работа на институциите", пише още в своя отговор министър Вълчев.

Една "битка" с предизвестен край

Учениците от ромски произход са една от проблемните области на българската образователна система, като държавната политика за тяхното приобщаване се опитва да реши проблеми като ниския процент на посещаемост и високия процент на отпадане, сочат доклади на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Сред мерките са борбата с т.нар. "мъртви души" и политики, насочени към подобряване на образованието на децата от ромски произход, които често се считат за неефективни в дългосрочен план.

През годините редица разследвания показаха и още проблеми, като например през 2020 г. bTV показа как училищата извън ромските махали са почти недостъпни за ромските деца.

"Да се вземат ефективни мерки за осигуряване на равно третиране и пълен достъп на ромските момчета и момичета до качествено общо образование и да направят необходимото всички ромски ученици да завършват поне задължителната степен на образование" - този текст на съвета на ЕС дава като първа мярка "премахване на всякаква сегрегация в училище". Думата сегрегация идва от латински и означава "отделяне", изключване на група от обществото. Според Брюксел то пречи на равнопоставеността и гладкото съжителство с малцинствата, а включването им в нашия живот предполага и обучението в смесени паралелки в училище. Разследването на bTV тогава показа, че в страната ни има над 50 училища само и единствено с деца от ромски произход, докато други учебни заведения отказват да приемат ученици от ромските махали с довода, че "няма места".

