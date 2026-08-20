Синдикат "Образование" иска още 1 седмица коледна ваканция - учениците да се връщат след Ивановден

По-малко фиксация върху убедното време и повече грижа за условията. По-дълга коледна ваканция с 1 седмица и започване на процес по климатизацията на класните стаи.

Това са част от мерките, за които настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

От синдикалната организация твърдят, че са дали кредит на доверие на новото правителство, но днес погледът на българските учители вече е насочен към следващия бюджет.

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"Не мога да прогнозирам кога чашата ще прелее", заяви д-р Юлиян Петров, председател на синдиката.

"Това, че няма пари, сме го слушали сигурно от поне 10 финансови министри. Това не би трябвало да бъде нито оправдание, нито успокоение. Отговорността е на управляващите. Перспективата е тревожна: средствата за образование като дял от БВП намаляват от 4,8% към 4,5%, с перспектива да достигнат 3,9%", смятат от синдиката.

Синдикат "Образование" настоява да се гарантира устойчиво финансиране на образованието; да се изпълни договореността учителските заплати да достигнат 125% от средната брутна работна заплата и да не се забравя, че качественото образование изисква инвестиции не само в заплати, а в цялата образователна система.

Според синдиците инфлацията върви, а учителите я усещат по джобовете си.

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"Не говорим за увеличение. Говорим за спазване на договореността за 125%. Дано правителството правилно подреди приоритетите и изпълни обещанията към системата на образованието", заяви Петров.

По-дълга зимна ваканция и климатици в класните стаи

Синдикат "Образование" предлага по-същинска Коледна ваканция, която да бъде удължена с още 1 седмица и така учениците да се връщат в клас след Ивановден.

Юлиян Петров призова почивните дни да не се фиксират като ваканционни. Според него това не е честно към учениците и родителите.

"Вместо постоянно да увеличаваме учебното време, да започнем сериозна работа по климатизацията на училищните сгради. При температури от 40 градуса в класните стаи не можем да очакваме нито нормален учебен процес, нито качествени резултати", смятат от "Образование".

"Да спрем да увеличаваме учебното време и да работим сериозно да климатизираме учебните сгради, защото в огромен процент те не са климатизирани - имало е случаи, когато термометрите показват 40 градуса. Не знам дали някой нормален човек може да стои при 40 градуса и да очаква, че ще научи нещо", коментира още Петров.

Въпреки предизвикателствата, от синдиката смятат, че учебната година ще започне нормално и училищата ще бъдат готови.

"Но образованието не е само оценки, тестове и резултати. То трябва да помага за изграждането на добри хора и отговорни граждани, които умеят да живеят и общуват в общност. Децата ни трябва да растат с добродетели, толерантност и уважение към родители, учители и общество. Това е обща задача", смята още Петров.