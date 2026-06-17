Матурите по БЕЛ: Ясно е по кои произведения писаха учениците от 7. и 10. клас

Върху разказа "Задача №18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици, излезли от изпита пред БНТ. Христо Раянов е млад български автор, сценарист, писател, историк и журналист. В последната задача от днешния изпит по БЕЛ от седмокласниците се изискваше да създадат текст по неизучавана художествена творба. Припомняме, че в МОН беше изтеглен Вариант 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците.

Десетокласниците е трябвало да анализират върху стихотворението „Арменци“ на Пейо Яворов. През 2025 г. седмокласниците писаха преразказ по „Урок по японски“ от Виктория Бешлийска, а през 2024 г. - „Изборът" от Кристин Димитрова.

ОЩЕ: Учениците от 7. и 10. клас проверяват знанията си на матура по БЕЛ

Тестът за матурата след 7. клас съдържаше общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст - преразказ на неизучавана, непозната, творба.

Днес се състоя и изпитът по български език и литература за десети клас. Той съдържаше 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.