Ясен е първият кандидат за ректор на СУ

След като ректорът на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" Георги Вълчев беше назначен на поста министър на образованието, най-голямото висше училище у нас търси своя нов ректор.

Един от кандидатите вече е ясен. Това е проф. дфзн Георги Райновски, който е изборът на Физическия факултет за ректор на СУ.

Кандидатурата на декана на Физическиа факултети проф. Райновски беше подкрепена по време на заседание на Факултетния съвет на Физическия факултет (ФзФ) от 02 юни 2026 г.

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Процедурата след избора на проф. д-р Георги Вълчев за министър на образованието и науката е ясна. Сега следва да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата на проф. Вълчев.

Изборното Общо събрание ще се проведе на 7 юли.

Кой е проф. Райновски

В мандатната си програма проф. Райновски акцентира върху надграждане и ускоряване на вече поставените цели и задачи, значителна дигитализация, достойно и мотивиращо заплащане на академичния и неакадемичния състав, активна връзка и партньорство със Студентския съвет с пряк ангажимент към бързо решаване на проблемите пред студентите, запазване и ускоряване на инвестиционната програма на СУ, засилване на ролята на изследователските университети, създаване на комуникационната стратегия на университета, която да затвърди неговото място като образователният, научен и културен център на България.

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Проф. Райновски е роден през 1970 г. в Ботевград. Завършва специалност „Физика на атомното ядро и елементарните частици“ през 1996 г. През 2001 г. защитава дисертация на тема “Колективни и едно-частични възбуждания в преходните ядра 123,124I и 123Xe”. От 2000 г. работи като асистент в катедра „Атомна физика“. През 2007 г. е избран за доцент по ядрена физика, а през 2012 г. защитава дисертация за доктор на физическите науки. От 2012 до 2019 г. е ръководител на катедра „Атомна Физика“, а от 2019 г. е декан на Физическия факултет.

Научните интереси на проф. дфзн Георги Райновски са в областта на експерименталната ядрена физика и са свързани предимно с експериментални изследвания на структурата на атомното ядро. Научната кариера на проф. Райновски е преминала през множество дългосрочни специализации в чужбина последователно в Научния център Росендорф, Германия (1999 – 2001 г.), Университета на Ливърпул, Великобритания (2002 – 2003 г.), Щатския университет на Ню Йорк, Стони Брук, САЩ (2004 – 2006 г.). В периода 2010 – 2011 г. е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ за опитни изследователи в Института по ядрена физика, Технологичния университет на Дармщат, Германия, а през 2016 г. е заемал позиция на асоцииран изследовател в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН, Швейцария.

Автор и съавтор е на повече от 160 публикации в научни списания. Бил е ръководител и участник в множество научни проекти с Фонд „Научни изследвания“ и германската служба за академичен обмен (DAAD).

Проф. Райновски води лекционни курсове по ядрена физика, ядрена структура и модерни експериментални техники в различни бакалавърски и магистърски специалности на Физическия факултет. Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи и на две докторска дисертация.