Как децата учат чужди езици чрез игри и истории?

Ученето и почивката дълго време са били възприемани като две несъвместими понятия – едното, свързано със свобода и игри, а другото – със задължение и училищна рутина. Днес обаче тази граница се размива повече от всякога благодарение на разнообразни иновативни образователни подходи.

Сред тях са езиковите игри и книжките за четене на ELi Publishing, които в България се предлагат от водещото образователно издателство „Клет България“. С интригуващи сюжети, интерактивни предизвикателства и обрати те превръщат изучаването на английски, испански, италиански, немски, руски, френски и китайски език в естествена част от свободното време и показват, че при децата, а дори и при възрастните, най-добрият „учител“ понякога се оказва играта, а най-добрият помощник – историята.

И все пак въпросът дали е възможно децата да учат през лятото без дори да усещат, че го правят, остава. А неговият отговор и тайната на ефективното усвояване на нови знания се крият в следващите примери.

Готови за приключение

С играта Pack your bag например за малките пътешественици почивката започва още преди заминаването. Те си мечтаят за нея, нямат търпение да потеглят към непознатата дестинация и да се впуснат във вълнуващи приключения. Но преди да зададат заветния въпрос „Стигнахме ли вече…?“, трябва да си стегнат багажа и да приготвят всичко необходимо. Тук интерактивната игра се оказва изключително ценен помощник както при подготовката за предстоящата почивка, така и за изучаването на нови думи и термини на английски език. В основата ѝ стоят 66 фотографски карти и 36 игрални табла със списъци, които превръщат всяко „Какво да взема?“ в повод децата да учат и да се забавляват, докато събират дрехите си.

Много повече от бинго

Плажът рядко познава тишината – когато децата са с нас, той се обособява като сцена за смях, движение и незабравими емоции. Именно в тази оживена лятна атмосфера Verb Bingo се появява като неочакван, но перфектен съюзник за смислени занимания. Играта умело съчетава безгрижните моменти под чадъра с полезни езикови предизвикателства, като надскача правилата на традиционното бинго и прави цялостното изживяване далеч по-динамично и ангажиращо. Под слънцето и сред шума на вълните един от участниците описва глагол с мимики и провокира останалите да го отгатнат, да съставят изречение с него и да го поставят на игралното поле. Така усвояването на нови думи се трансформира от задължение в забавна, любима и изключително вълнуваща част от лятното приключение.

Приказките оживяват чрез игри

За малките мечтатели приказките са портал към вълшебни светове, истории, чрез които опознават света, и начин да развиват въображението си. Но с играта Fairy Tales in Games на ELi Publishing те придобиват изцяло нов смисъл. Превръщат се в средство за учене, интерактивно приключение и незабравимо преживяване.

Чрез нея персонажите от пет класически приказки, сред които са „Алиса в страната на чудесата“, „Питър Пан“, „Хензел и Гретел“, „Книга за джунглата“ и „Бременските музиканти“, оживяват пред очите на децата в игрово поле, пълно с любопитни въпроси, интригуващи мисии и неочаквани открития, в които езиците не са поредният училищен предмет, а част от приказното приключение, в което те сами участват. Така учениците неусетно усвояват базовата граматика и запаметяват сюжетите, докато преодоляват езиковите бариери, притеснението от допуснатите грешки и оползотворяват свободното си време.

Книгите, които оставят следа

Книжките за четене на ELi Publishing също превръщат ваканцията в поредица от малки литературни приключения, които обогатяват речника на децата и поддържат техния интерес. Katie, the pirate and the treasure ги отвежда в света на забравените играчки, където малките читатели се впускат в търсене на съкровища и научават ценни уроци за силата на приятелството, екипната работа и доверието. А един от най-обичаните герои – Robin Hood, ги въвлича във вечната битка между доброто и злото и с всяка страница ги среща с ново предизвикателство, чието преодоляване изисква смелост и решителност. Малките приключенци могат да поемат и по течението на река Мисисипи с The Adventures of Huckleberry Finn, където неочаквани срещи с вълнуващи герои ще ги провокират да погледнат на света по един по-различен начин, както и да се включат в невероятните приключения на любимия корабокрушенец с Gulliver’s Travels.

Разбира се, езиковите развлечения не спират дотук. Ако все още се чудите как да разнообразите лятото за децата, да се забавлявате заедно и същевременно с това да насърчите интереса им към чуждите езици – ELi Publishing предлага богата селекция от още много игри и книжки за четене, които са съобразени с различните езикови нива. Всички те са достъпни в онлайн магазина на издателство „Клет България“ ТУК.