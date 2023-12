НАТФИЗ стана част от европейския университет за филмови и медийни изкуства FilmEU

В отговор на поканата на Европейската комисия за задълбочаване, разширяване и подсилване на съществуващото сътрудничество, FilmEU обявява четири нови партньора, като по този начин разширява параметрите си от първоначален консорциум от четири институции в забележителна група от осем водещи институции за висше образование от цяла Европа, коментират от НАТФИЗ.

FilmEU, ръководен от Lusófona University в Португалия, включва оригиналните членове на консорциума - Luca School of Arts в Белгия, IADT - Dún Laoghaire Institute of Art Design and Technology в Ирландия и Tallinn University в Естония, и приветства новите членове - Academy of Performing Arts в Словакия, LMTA - The Lithuanian Academy of Music and Theatre в Литва, VIA University College в Дания и НАТФИЗ. Това подобрено партньорство ще укрепи още повече разнообразната експертност и дисциплините, представени в културните и креативните индустрии, като в същото време допълнително ще засили позицията на Европа като световен лидер в образованието, изследването и иновациите в културните и креативните сфери, допълват от НАТФИЗ.

Още: НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" отбеляза 75 години от създаването си с бляскав концерт (СНИМКИ)

Повече за FilmEU

По думите им FilmEU е изключителна инициатива, различна от всички останали в областта на изкуствата и културата, която ще доведе до революционни промени във висшето образование в областта на екранните изкуства чрез насърчаване на сътрудничество, иновации и обмен на идеи. С подкрепата на "Еразъм" и програмата "Европейски университети", FilmEU обединява институции и държави, насърчавайки метаморфоза в третичния сектор чрез партньорските университети.

"С получаването на 12,8 млн. евро FilmEU е готов да постигне дълготрайно въздействие. През следващото десетилетие ще се стреми към изграждане на значима образователна рамка, която ще формира параметрите на екранните изкуства както в Европа, така и извън нея. Инициативата ще има въздействие, простиращо се отвъд партньорските институции, в културните и креативните сектори. Това въздействие ще влияе върху социалния дискурс - върху устойчивостта, приобщаването, климата, изследователската мобилност, иновациите и дигиталната трансформация", информират от НАТФИЗ.

По думите им сферите на филмопроизводството и медиите ще се развият значително, благодарение на програмния подход на FilmEU, обогатен от разнообразния диапазон от предметни области, утвърдени в партньорството на институциите за висше образование. Този подход ще даде възможност на всеки един от партньорите във FilmEU да надхвърли своите индивидуални възможности, да подобри външните си връзки и вътрешната си структура, коментират от НАТФИЗ, цитирани от БТА.