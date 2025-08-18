Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 14:25 часа 337 прочитания 0 коментара
Отпадане на матурите в 10. клас и намаляване на часовете по чужд език: МОН обсъжда промени в учебните планове

Намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа в осми клас, както и отпадане на Националното външно оценяване (НВО) в 10 клас, предлагат от Министерство на образованието (МОН). Според просветния министър Красимир Вълчев така ще се запази възможността учениците в езиковите гимназии да се подготвят. "Ние сме предложили промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии", коментира Вълчев в Стара Загора, съобщи БНР.

Какво и защо предлагат от МОН?

В момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология. "Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в осми клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика“, посочи Вълчев.

Той отбеляза, че в момента голяма част от осмокласниците в езиковите гимназии "буквално почиват" през половината учебна година, тъй като са изучавали английски език от ранна детска възраст. 

Вълчев отбеляза, че това, което предлага образователното министерство, е да се ограничи малко езиковото обучение, да има диференцирана възможност и да се облекчат програмите за профилирана подготовка, за да се освободи време за общообразователните дисциплини. 

"В обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, като едната от тях е за завършване на основното образование", каза още Красимир Вълчев. По думите му има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно.

"Другото е за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в десети клас“, посочи той.

В заключение Вълчев коментира, че основните предизвикателства са свързани именно с учебните програми и подобряването на резултатите, най-вече по математика и природни науки, но и по български език и функционална грамотност.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
матура образование чужди езици Красимир Вълчев национално външно оценяване
