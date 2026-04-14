"150% от средната заплата или системата ще се сгромоляса": Няма желаещи да учат за медицински сестри, 80% бягат навън

14 април 2026, 11:40 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
"150% от средната заплата или системата ще се сгромоляса": Няма желаещи да учат за медицински сестри, 80% бягат навън

Медицинските сестри поискаха повишаване и обвързване на заплатите в сектора по примера на възнагражденията в образованието. Също така те обърнаха внимение, че държавата нехае за проблема с липсата на желаещи да учат за медицински сестри. Заради лошите условия на труд пък, 80% от завършващите напускат страната.

"Поискали сме 150% от средната работна заплата за страната като стартова за всички медицински специалисти, както в образованието са обвързани. Искаме държавата да гарантира този минимум", заяви Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински сестри.

Няма желаещи да учат за медицински сестри

По думите й към момента заплатите в болниците се определят на база печалба и "затова толкова години не можем да се преборим да има минимум, гарантиран от държавата, така че желаещите да знаят откъде стартират и после да се надгражда според тежестта на отделението, своя принос и т.н.".

"Ето в Девин - 39-40 сестри са им необходими, а имат 30 и повечето са в пенсионна възраст. Толкова тревожна е ситуацията в цялата страна, изнесохме данните, но нямаше политическа воля и сега ще се сгромоляса цялата система", каза Илиева, цитирана от БНР.

Тя смята, че не е достатъчно само държавата да обяви професията за защитена и да плаща таксата на желаещите да учат за медицински сестри, защото се оказва, че просто няма желаещи да учат. А нямало желаещи, защото не виждат перспектива за кариерно развитие.

"Трябва и да се задържат и кадрите, които вече са в системата и не се полагат никакви грижи за тях. Надявам се, тези, които ще се обучават и практикуват в по-далечни места, работодателите да ги задържат не само за 5 години, а да ги стимулират с добра заплата и социални придобивки, а не само за 5 години, защото им е платено обучението. Не е скъпо обучението - около 400 лв. на семестър. Обаче няма желание да се обучават и това държавата не го разбра", коментира председателят на Синдиката на българските медицински сестри.

Касиерка в магазин взима двойно повече от една медицинска сестра

Тя добави, че от 500 завършващи 80% напускат страната.

"Голяма част излизат от професията, не напускат, а се преквалифицират. Дори касиерка в супермаркета започва със стартова заплата от 1500 евро, а медицинска сестра с 800 евро. Където няма кой да работи, даваме извънредни дежурства, те се плащат, но натоварването е голямо, а представете си колегите в пенсионна възраст", коментира Илиева.

Според нея подписаният стандарт за здравни грижи е добра новина. В него се предвижда бройка, необходима на медицински сестри в съответните звена спрямо броя на пациентите.

"За тежките звена се изисква 1 сестра на пациент в интензивните отделения, в другите 1:5, 1:8. А в момента е 1:15, 1:30 и така е от години. Това, което правят самите политици, не е да стимулират хората, работещи в системата, за да искат и млади да се включат, а по-скоро искат да ни заменят – здравни асистенти, болногледачи, но не стимулират оставането на хората в системата", каза още Мая Илиева.

По думите й тенденцията е да се закрият малките общински болници и тези в по-отдалечените места в страната, а "да останат големите и частните болници". Според нея "вървим към скъпоплатено здравеопазване".

"В момента няма протести, защото няма правителство", категорична е тя.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
