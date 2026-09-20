"Сталинизъм под маската на дисциплина": На учители и експерти им прилоша от новия пакет мерки на МОН

Министерството на образованието и науката представи новия си пакет мерки за подобряване на дисциплината в училище чрез повече превенция и създаване на система от поощрения и санкции. Предложеният модел предвижда въвеждане на електронна карта за личностно развитие с общо 18 оценки (показатели) за всеки ученик. Новата електронна карта ще се попълва от учителите в Националната електронна информационна система (НЕИСПУО) веднъж на срок. Тя има за цел да замести старата „оценка за поведение“ с детайлна характеристика на силните и слабите страни на детето.

Учители е експерти изразиха разочарование от новите мерки. Мнозина ги определиха като неефективни и повтарящи настоящите разпоредби. Според други пък пътят към подобряването на поведението на учениците минава не през рестрикции, а повече разбиране.

"Нищо ново под слънцето"

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"Чета и слушам за новия „пакет мерки“ на МОН за подобряване на дисциплината и леко ми прилошава. Като учител с богат опит имам няколко сериозни въпроса и критични бележки към тази поредна реформа", коментира столичният учител Поли Рангелова.

"Кой ще ги върши тези неща? Новият „специалист по личностно развитие“ как точно ще обхване училище с 400, 500, 1000 или повече деца? Той физически не би могъл да се справи с това. Или може би трябва на всеки 100 деца да се назначи по един такъв специалист? Ако това се има предвид, значи нашето училище трябва да назначи още десетима такива специалисти. В края на всеки срок учителят ще нанася съответните точки или оценки по различните критерии (в трите стълба – дисциплина, социални умения, постижения), след което системата сама ще генерира готова характеристика за силните и слабите страни на детето, която родителят ще получава електронно. Как да разбираме това? Предстои ни в края на всеки срок да „цъкаме“ точки по 18 различни критерия, за да може системата автоматично да генерира характеристика. Опасявам се, че тези характеристики ще донесат повече вреди, отколкото ползи. В резултат родителите критикари ще имат основания да се заяждат. Така или иначе ние си занижихме изискванията, вече тройката стана петица, треперим за оценките по предмети, а сега ще се разправяме и за поведението в електронния дневник", добави тя.

"Нищо ново под слънцето относно дисциплината! Всички тези уж „нови“ стъпки преди санкция (разговор, устно напомняне, съдействие с родител) ги имаме и в момента, разписани в документацията. Проблемът никога не е бил липсата на стъпала, а фактът, че децата със сериозни поведенчески проблеми хич не се трогват от тези санкции. За тях забележките и електронните предупреждения не работят. Къде е реалната полза? И сега децата с постижения са хвалени и награждавани, а мотивираните учители правят всичко възможно да подкрепят учениците си. Но когато едно дете системно руши учебния процес и тормози останалите деца в класа, които искат да учат, електронната характеристика няма да промени нищо. Вместо да се измислят сложни софтуерни формули и нови длъжности, които прехвърлят отговорността, системата има нужда от работещи механизми за бърза реакция и реална подкрепа на учителите и спокойните ученици. Стига сме се залъгвали с отчети на хартия или електронно!", смята още Рангелова.

Сталинизъм под маската на "дисциплина"

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"Пазенето на човешкото достойнство е основно задължение на Християнина. Прекрачването на границите спрямо учениците и учителите е нарушение на основни морални принципи. Не се оставяйте да ви продават Сталинизъм под маската на "дисциплина"", предупреди математикът Лъчезар Томов.

Според него истинската дисциплина е хармония, която се основава на реципрочно уважение и общи цели и стремежи, не породена с камшик.

"Разбира се, правилата трябва да се спазват, но не се наказва поведение с оценка, нито с прекомерна жестокост. Неизбежността на санкцията е много по-важна от нейната строгост. На нашите училища им липсва често дисциплина на ниво ръководство и се опитват да компенсират сега с прекомерно усилие на ниво ученици", заяви още той.

"Спрете да мислите как да наказвате учениците повече и повече"

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"Изслушах днешната пресконференцията на МОН за справяне с дисциплината на учениците…. Не знам дори откъде да започна. Тези хора просто не разбират, че учениците имат нужда от подкрепа, любов, човешко отношение, основано на уважение и пак подкрепа", категоричен е Иван Веселин Береги-Карталски, който е учител по математика и образователен експерт, чиято кариера е свързана с преподаване както в България, така и в чужбина, и в момента работи в Норвегия.

"Стаматов обяснява, че никакви санкции нямало в българското училище. Елате в Норвегия - аз НЯМАМ право да накърнявам достойнството на ученици пред други хора (демек, само лично с него трябва да говоря), нямаме право да пишем забележки, които да пращаме на родителите, нямаме право да наказваме ученици, камо ли със заповед… Александров пък казва, че не една, а цели 18 оценки щели да имат учениците. Човек не знае да се смее или да плаче. Моля да ме извините, но има чувството, че Стаматов и Александров са Янка Такева junior", написа той.

"Говори се и за специалист “личностно развитие”. Ама, то, всички учители, най-вече класните, сме тия специалисти - ние най-добре познаваме децата. Хора, спрете се да мислите как да наказвате учениците повече и повече. Спрете да им следите поведението за щяло и нещяло. Не замазвайте идеите си за оценяване на поведение с празни приказки как искате да развивате талантите на учениците. За да развивате талант на ученици, не е нужно да попълвате и оценявате поведение по десетки критерии. И, моля, дайте възможност на истински загрижени хора за децата да управляват процеса по личностното развитие на учениците", добави още преподавателят.

Позицията на родителите

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Асоциация Родители излезе с официална позиция по темата като обяви, че следи с внимание представените от Министерството на образованието и науката предложения за нов подход към дисциплината и училищната среда.

За асоциацията е най-важно детето да не се превръща в „досие“, а новите мерки да водят до реална подкрепа, по-добра комуникация с родителите и по-сигурна училищна среда.

Затова от организацията поставят 5 конкретни въпроса към предложенията на МОН.

Публикуваме пълната позиция на асоциацията:

"Предложеният модел включва четири основни направления: по-добра координация между институциите, карта за проследяване на личностното развитие на ученика, специалист по личностно развитие във всяко училище и система от поощрения, подкрепящи и корективни мерки и санкции. МОН заявява, че санкцията трябва да бъде последна стъпка, предшествана от разговор, подкрепа и работа с детето и семейството.

За нас ключовият въпрос не е само как да има повече дисциплина, а как да изградим училищна среда, в която децата разбират правилата, поемат отговорност за поведението си и получават навременна подкрепа, когато имат трудности.

В предстоящото обществено обсъждане смятаме за важно да бъдат изяснени няколко въпроса.

Картата за личностно развитие не трябва да се превърне в „оценка за поведение“ или етикет на детето.

Проследяването на развитието може да бъде полезно, ако показва напредъка, силните страни и областите, в които детето има нужда от подкрепа. Но са необходими ясни и еднакви критерии за всички училища.

Трябва да бъде предварително регламентирано:

кой и на каква база прави оценката; как ученикът и родителят могат да се запознаят с нея и да изразят несъгласие; кой има достъп до информацията; колко дълго тя се съхранява и дали може да влияе върху бъдещото образование на детето.

Особено важно е субективна преценка за поведението да не се превръща в трайна характеристика, която следва ученика години наред.

Необходима е ясна роля и професионален стандарт за специалиста по личностно развитие.

Идеята за човек, който да координира взаимодействието между ученици, родители и учители, заслужава сериозно обсъждане.

Но това не бива да бъде просто още една административна функция, възложена на заместник-директор.

Трябва ясно да се определят неговите квалификация, обучение, отговорности и взаимодействие с училищния психолог, педагогическия съветник, класния ръководител и останалите специалисти. Необходимо е и реално време за индивидуална работа с деца и семейства.

Преди санкцията трябва да има реална, а не формална подкрепа.

Ако основният принцип е „първо подкрепа, после санкция“, той трябва да бъде видим и в конкретните процедури.

При проблемно поведение трябва да се търсят причините, да бъде чута гледната точка на детето, да се разговаря със семейството и да има конкретен план за промяна.

Особено важно е да се отчита, че зад едно и също поведение могат да стоят много различни причини: затруднения в ученето, конфликт с връстници, тормоз, семейна ситуация, емоционални затруднения или необходимост от допълнителна подкрепа.

Една и съща санкция не може автоматично да бъде отговор на различни проблеми.

Родителят трябва да бъде партньор, а не само страна, която се уведомява при проблем.

Участието на родителите не трябва да започва, когато детето вече е нарушило правилата.

Необходим е ясен механизъм за ранна комуникация между училището и семейството, възможност за срещи и посредничество при конфликт и достъп до подкрепа, когато семейството не може само да разреши възникналия проблем.

Отговорността за училищната среда е споделена между училище, семейство и институции. Тя не може да бъде прехвърлена единствено върху детето или родителя.

Новият модел трябва първо да бъде изпробван и оценен, преди да се приложи във всички училища.

Предлагаме мерките да бъдат пилотирани в различни по тип и големина училища и населени места.

Още преди началото трябва да бъдат определени измерими показатели: намаляват ли конфликтите и нарушенията, чувстват ли се децата по-сигурни, подобрява ли се комуникацията с родителите, намалява ли отсъствието и отпадането и как мерките влияят върху работата на учителите.

Резултатите от пилотното прилагане трябва да бъдат публични и да послужат за корекции преди въвеждането на модела на национално ниво.

Най-важният принцип: детето да не се превърне в досие

По-добрата дисциплина е необходима за нормалния учебен процес. Но устойчивата промяна не идва само от повече правила и санкции.

Тя идва от ясни граници, последователност, доверие, подкрепа и отношения, в които детето постепенно се учи да носи отговорност за собственото си поведение.

Затова при разработването на новия модел очакваме МОН да включи пълноценно в разговора не само учители и директори, но и родители и ученици.

Асоциация Родители е готова да участва в този диалог и да представи гледната точка на семействата при разработването на конкретните правила и механизми".