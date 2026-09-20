"Реална реформа в здравеопазването няма": Според пациентска организация се правят само рокади

"Реална реформа в здравеопазването няма. Има рокади" Около това мнение се обединиха Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум" и Ива Димитрова, също част от пациентската организация, двигатели от години на връчването на наградата "В името на живота - Даниела Сеизова".

Според Иван Димитров обявяваните от Министерството на здравеопазването промени твърде често остават на равнището на административно преструктуриране.

"Реална реформа в здравеопазването няма. Има рокади", каза той.

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По думите му преименуването на институции, преместването на функции и смяната на едни чиновници с други не решават проблемите на пациентите.

"Това, че се разместват институциите, вече не се казва агенция, а се казва друго име като структура, и че един се уволнява от едното място и вместо един стават трима, които работят на други места - това не е реформа", заяви той.

Сред най-сериозните проблеми според двамата остават липсата на превенция и контролът върху качеството на медицинската помощ.

Проблемът с хемодиализата

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Особено остро двамата поставиха въпроса за пациентите на хемодиализа. По думите им във Федерация „Български пациентски форум“ постъпват постоянно сигнали за липсващи лекарства, включително медикаменти, които са важни за поддържането на пациентите между процедурите. Затова на пациентите им се налага да търсят и да купуват тези медикаменти в съседните ни балкански страни, тоест т.нар."куфарна търговия" продължава и до днес у нас.

"Хемодиализата и онкологията са приоритет изцяло и единствено на всяка държава. Защото това са животоподдържащи лечения", подчертава Иван Димитров.

Проблемът, според него, не се изчерпва с цената на самата процедура. Когато медикаментите липсват, пациентите са принудени да ги търсят, да ги купуват сами, а някои от хората и да си спират лечението.

"Всичко се плаща от касата, но когато ги няма, пациентът отива и си ги купува за своя собствена сметка", заяви Димитров, който поставя под въпрос и начина, по който се контролира качеството на медицинската услуга.

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"Националната здравноосигурителна каса е платец. Няма обаче вменени функции да проверява извън документите. По документи всичко е перфектно, но пациентите наистина нямат лекарстовото...", добави той.

Според него именно разминаването между документално отчетена дейност и реалното качество на лечението е един от големите проблеми на системата. И трябва да се спре с напразното говорене, което не води до реални промени към по-добро.

Липсата на лекарства

Те коментираха и по-широкия проблем с недостига на медикаменти. Ива Димитрова разказва за пациенти, които обикалят от аптека в аптека в търсене на предписаното им лечение.

"Налага се понякога, включително и кардиологични пациенти, да обикалят, да търсят лекарството от една аптека в друга аптека", заяви тя.

Иван говори и от личен опит: "Като кардиологичен пациент мога да кажа, че смяната на едно лекарство с друго, защото го няма, не води до нищо добро, освен да влезеш в болница с тежки симптоми."

Според Иван Димитров проблемът е свързан и с начина, по който функционира пазарът на лекарства, включително с паралелния износ и концентрацията в аптечния и дистрибуторския сектор.

"Да, лекарствата липсват. Да, за съжаление, институциите го знаят", казва той.

"Не може да няма агенция по трансплантация"

"Не може да няма отделна Изпълнителна агенция по трансплантация", категорична е Ива Димитрова. "Това не е само трансплантация на органи, това е и тъкани и клетки."

По думите ѝ трансплантациите трябва да бъдат превърнати в национален приоритет и да бъдат подкрепени не само от здравните институции, но и от цялото общество.

"Това трябва да бъде държавна политика", добави тя, цитирана от БНР.

Иван Димитров допълва, че проблемът не е в това как се нарича съответната структура, а дали тя действително работи ефективно. "Тук проблемът е да се върши работа. За съжаление, тя няма да се върши работа", заяви той.

Двамата свързват липсата на донорство и с недоверието към системата.

"Донорство просто е причината, че ние не вярваме в системата заради всичките тези неща, които се случват. А когато имаш недоверие в системата, няма как да си отвориш сърцето и да кажеш: дайте, искам моят близък да стане донор", каза Иван Димитров. Според него темата трябва да бъде поставена на най-високо държавно ниво.