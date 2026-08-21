Русия продължава да сплашва Япония: Изпитания на ракети край островите

Русия проведе ракетни учения с участието на военноморски кораби и наземна ракетна установка близо до спорните острови, които Япония смята за незаконно окупирани от Москва. След визитата на Владимир Путин миналата седмица на един от Курилските острови - Итуруп, това е втора провокация на Русия към Япония в рамките на дни.

Вчера, 20 август, руският Тихоокеански флот обяви, че са изстреляни ракети от ядрена подводница, ракетен крайцер и брегова отбранителна система "Бастион", разположена на Итуруп. По време на ученията е използван флагманът на руския Тихоокеански флот - ракетният крайцер "Варяг", както и атомната подводница "Омск". Руските военни са отработвали унищожаване на вражески кораби с ракети по цели на разстояние от 300 километра.

Япния мигновено реагира като външният министър Тошимицу Мотеги заяви пред репортери: "Военното струпване на Русия на четирите Северни острова (Русия ги нарича Южните Курилски острови - бел. ред.) противоречи на позицията на Япония и е неприемливо".

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Припомняме, че островите са окупирани от СССР в последните дни на Втората световна война и до днес между Япония и Русия няма подписан договор за края на войната, тъй като Токио смята това за незаконно.

Междувременно Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за дезинформация към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, обясни, какви цели, според него, преследва Кремъл с тези маневри. От една страна, Москва демонстративно ескалира заплахата срещу Япония, за да намали готовността на Токио да помога на Украйна на фона на подготовката на Русия да изстрелва ракети от Северна Корея. От друга страна, така тя засилва напрежението за Япония, която вече има сложни отношения с Китай - "Москва се опитва да бъде полезна на Пекин като негов суровинен придатък", казва в прав текст Коваленко в телеграм канала си.

Скандал Токио - Москва: Япония избухна заради първото стъпване на Путин на Курилските острови (СНИМКИ)