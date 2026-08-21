Мениджърът на Ливърпул иска още нови, но мърсисайдци имат проблем на трансферния пазар

Ливърпул започна летния трансферен прозорец по невероятен начин, като привлече млади обещаващи футболисти още в самото му начало. След това на "Анфийлд" дойде и Роналд Араухо, за да запълни празнината, оставена от Ибрахима Конате. Но след това нещата за мърсисайдци тръгнаха надолу и те не могат да се подсилят с голямо доказано име в атаката.

Андони Ираола иска още нови в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола каза в интервю пред "Sky Sports", че на "Анфийлд" със сигурност ще пристигнат още нови играчи. Освен Араухо, "червените" привлякоха още Жереми Жаке и Виктор Муньос, но те нямат нужния опит, за да станат сигурни важни фигури в титиулярния състав веднага. Но в Ливърпул имат проблем. Те не могат да привлекат някое голямо доказано име, с което да подсилят атаката си. Трансферната сага с Брадли Баркола изглежда безкрайна, от Брайтън вече отказаха първата оферта за Янкуба Минте, а Еднрик от Реал Мадрид категорично е отрязал мърсисайдци.

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Ливърпул не може да привлече големи играчи

От седмици Ливърпул води преговори с ПСЖ за привличането на Брадли Баркола, но парижани искат много голяма трансферна сума за френското крило и двата клуба не могат да се разберат. Този трансфер не изгежда никак сигурен, но дори и да се осъществи, "червените" остават без дясно крило. Те вече изпратиха оферта в размер на 50 милиона евро до Брайтън за Янкуба Минте, но "чайките" също искат повече пари. Предстои да разберем дали Ливърпул ще преследва крилото. Мърсисайдци са проучили и възможността да привлекат Ендрик от Арсенал, но според "ESPN Brazil", той няма намерение да напуска "кралете", докато от Ливърпул искат постоянен трансфер.

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