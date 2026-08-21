Борисов още е с охрана от НСО? СНИМКА от Русе повдигна въпроси*

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е бил забелязан в Русе в компанията на дългогодишния си охранител от Националната служба за охрана (НСО). Това твърди в. "Сега", като прави тази констатация от снимки на агенция "Анонс". (СНИМКИ може да видите ТУК) На тях се вижда Борисов, който маха на хората, а пред него е служителят, който, според изданието, го придружава от години в качеството си на охрана от НСО - по време на премиерския му мандат и като депутат.

Припомняме, че през май стана ясно, че Бойко Борисов и лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски вече няма да се охраняват от НСО. ОЩЕ: "Емоционално, не дай Боже политическо решение": Борисов също остава без охрана (ВИДЕО)

Въпроси

От публикацията не става ясно как се казва въпросният мъж и дали все още е действащ служител на НСО. Потърсихме пиарът на службата Веселин Нинов, за да получим отговори. * Той потвърди за Actualno.com, че въпросният човек е бил служител на НСО, но вече не е.

Вчера Борисов посети Русе, като прави впечатление, че бившият премиер беше облечен в доста летен стил. Иначе беше официално обявено, че неговата и на Делян Пеевски охрана от НСО са свалени - при това Пеевски каза, че охраната му е свалена, а впоследствие Томислав Дончев коментира същото и за тази на Борисов. Самият Борисов потвърди - ОЩЕ: