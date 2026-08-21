Войната в Иран::

Заради скандално поведение на шофьор: Ето как децата ще пътуват в градския транспорт в страната

21 август 2026, 14:35 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради скандално поведение на шофьор: Ето как децата ще пътуват в градския транспорт в страната

Безплатните карти за пътуване на учениците до 14-годишна възраст да се издават задължително на хартиен носител. Това разпореди министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Повод за разпореждането са зачестилите технически проблеми в различните общини. Поради несъвместимост между системите за контрол в страната, електронните карти, издадени в едно населено място, често не могат да бъдат разчетени при пътуване в друго.

ОЩЕ: Картата му изтекла: Шофьор остави на пътя дете със специални потребности в жегата

С изпратеното писмо до Националното сдружение на общините в България министър Пеев настоява местните власти да осигурят издаването на документи и на хартия. Това ще позволи на контрольорите във всяка точка на страната да извършват визуална проверка, независимо от превозвача и използваната от него система.

По данни на институциите в България право на безплатни транспортни карти имат около 900 000 деца, като годишно се издават над 172 000 такива документа. Още през 2026 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е издала редица указания до общините заради затрудненията при използването на картите извън градовете, където са издадени.

ОЩЕ: Издирването на 4-годишния Марти: Изминал е 6 километра, кучето го е пазило

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в началото на месеца автобусен шофьор свали и остави на пътя на 37 градуса жега, 17-годишно момче със специални потребности. Причината - картата му за пътуване била изтекла, а детето нямало у себе си пари за билет. Детето останало само край пътя и тръгнало пеша по междинния участък при екстремна жега. След като бащата подава сигнал в полицията, беше организирана мащабна издирвателна операция, която приключи с намирането на момчето.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Пеев карта за градски транспорт
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес