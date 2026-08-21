Заради скандално поведение на шофьор: Ето как децата ще пътуват в градския транспорт в страната

Безплатните карти за пътуване на учениците до 14-годишна възраст да се издават задължително на хартиен носител. Това разпореди министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Повод за разпореждането са зачестилите технически проблеми в различните общини. Поради несъвместимост между системите за контрол в страната, електронните карти, издадени в едно населено място, често не могат да бъдат разчетени при пътуване в друго.

ОЩЕ: Картата му изтекла: Шофьор остави на пътя дете със специални потребности в жегата

С изпратеното писмо до Националното сдружение на общините в България министър Пеев настоява местните власти да осигурят издаването на документи и на хартия. Това ще позволи на контрольорите във всяка точка на страната да извършват визуална проверка, независимо от превозвача и използваната от него система.

По данни на институциите в България право на безплатни транспортни карти имат около 900 000 деца, като годишно се издават над 172 000 такива документа. Още през 2026 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е издала редица указания до общините заради затрудненията при използването на картите извън градовете, където са издадени.

ОЩЕ: Издирването на 4-годишния Марти: Изминал е 6 километра, кучето го е пазило

Припомняме, че в началото на месеца автобусен шофьор свали и остави на пътя на 37 градуса жега, 17-годишно момче със специални потребности. Причината - картата му за пътуване била изтекла, а детето нямало у себе си пари за билет. Детето останало само край пътя и тръгнало пеша по междинния участък при екстремна жега. След като бащата подава сигнал в полицията, беше организирана мащабна издирвателна операция, която приключи с намирането на момчето.