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Срещу 51 милиона паунда: Арсенал се подсили с национал на Англия!

21 август 2026, 15:22 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Срещу 51 милиона паунда: Арсенал се подсили с национал на Англия!

Шампионът на Висшата лига Арсенал завърши трансфера на защитника Езри Конса от Астън Вила за 51 милиона паунда, съобщава „Скай Спортс“. 28-годишният английски национал е подписал договор за четири години с опция за допълнителни 12 месеца, след като днес е преминал медицински прегледи в Северен Лондон. Така той ще може да направи дебюта си срещу предишния си клуб на 31 август, когато „артилеристите“ гостуват на „Вила Парк“.

Езри Конса ще трябва бързо да се адаптира в новия си клуб

Пристигането на Езри Конса се случва в момент, в който мениджърът Микел Артета не може да разчита на контузените Уилям Салиба и Юриен Тимбер, а англичанинът ще може да покрие позицията както на централен защитник, така и по десния фланг на отбраната.

Конса се превръща в петото лятно попълнение за Арсенал след привличането на защитника Пиеро Инкапие с постоянен договор, както и трансферите на вратаря Илан Мелие, халфа Бруно Гимараеш и нападателя Кристос Цолис. По-рано днес пък Астън Вила си осигури заместник за англичанина на десния фланг, привличайки Арън Уан-Бисака от Уест Хям Юнайтед.

Арсенал ще открие сезона във Висшата лига тази вечер от 22:00 часа българско време като домакин на новака Ковънтри.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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