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Най-скъпият футболист в историята на Реал Мадрид: "Готов съм да умра за Моуриньо"

21 август 2026, 14:38 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-скъпият футболист в историята на Реал Мадрид: "Готов съм да умра за Моуриньо"

Реал Мадрид направи Ян Диоманде най-скъпата покупка в своята богата история, след като даде 125 милиона евро за трансфера му от РБ Лайпциг. Кот д'Ивоарското крило дде първото си интервю, след като подписа договора си с "кралете". В него той сподели как Жозе Моуриньо е разговарял с него, за да го привлече на "Сантиаго Бернабеу". Диоманде си спомни и за дните си в Леганес.

Ян Диоманде: "Моуриньо стана в пет сутринта"

Ето какво каза Ян Диоманде за разговора си с Жозе Моуриньо: "Беше като сън, защото няма по-голям клуб от Реал. Откакто разбрах, не съм спал. Не можех да повярвам. Говорих с ръководството, а след това и с треньора. Бях изненадан, защото той говореше френски. Моуриньо стана в пет сутринта, за да говори с мен, а това означава много. Когато Реал Мадрид те повика, не можеш да кажеш "не", затова му казах: "Ако ме искате, ще дойда".

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Ян Диоманде

"Готов съм да умра за него на терена"

Още с пристигането ми той ми каза: "Обещах ти, че ще бъдеш част от моя отбор, и ето те тук". Отговорих му, че съм щастлив да работя с него, защото той е най-добрият. Мога да науча много от него, той е точният треньор, с когото да продължа професионалното си развитие. Готов съм да умра за него на терена". Крилото си спомни за дните си в Леганес и как е играл на "Сантиаго Бернабеу" като гост: "Това е дело на Господ, а аз силно вярвам в него. Какво съвпадение. От онзи мач си спомням, че размених фланелката си с Килиан Мбапе, а днес сме в една и съща съблекалня и се смеем заедно. Никога няма да забравя Леганес, защото това е единственият клуб, който ми даде възможност да покажа качествата си".

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Леганес Ян Диоманде
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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