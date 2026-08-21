Новият ас на ОФИ: Отиваме в София, за да си подпечатаме класирането – всички тук са жадни за успех!

Новото попълнение в състава на ОФИ Андреас Бухалакис дебютира при победата с 3:0 над ЦСКА в първия плейоф в Лига Европа. Носителят на купата на Гърция взе солидна преднина преди реванша в София следващия четвъртък за класиране в основната фаза на турнира, но бившият национал Бухалакис предупреждава, че все още нищо не е решено.

Андреас Бухалакис дебютира за ОФИ срещу ЦСКА

„Това е голям момент за отбора и за феновете ни. Направихме успешно завръщане в европейските клубни турнири след години отсъствие. Взехме солидна преднина, но имаме да извървим още дълъг път. Сега искаме да се порадваме, да починем и от утре започваме да мислим за следващия ни мач“.

„Първенството започва през уикенда (б. а. срещу Волос в неделя), а в четвъртък отиваме в София, за да си подпечатаме класирането. Всички тук са жадни за успех, тъй като от доста години не са изживявали такива мигове. Това значи много да отбора, за историята, за острова. Надявам се да постигаме целите си мач след мач“, коментира опитният 33-годишен полузащитник, който през миналия месец се завърна в родния си Крит, след като в кариерата си е играл за отбори като Олимпиакос, Нотингам Форест и Херта Берлин, като има и 47 мача с екипа на гръцкия национален отбор.

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