"Сезон без трофей е провал за Реал Мадрид": Жозе Моуриньо вдигна летвата високо

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо ясно изрази очакванията си преди началото на новия сезон. "Кралете" ще се изправят срещу Еспаньол в събота, 22 август, в първия кръг от Ла Лига. Португалският специалист подчерта, че успехът през този сезон в крайна сметка ще се измерва с резултати и трофеи. Говорейки директно пред медиите за първи път след назначаването си, Моуриньо заяви, че отборът може да се подобри в няколко аспекта и че все още предстои значителна работа по възстановяването на структурата на клуба, но отбеляза, че завършването на сезона без трофеи няма да се счита за успешна кампания.

Моуриньо е готов за новия сезон, въпреки трудностите с подготовката на Реал

Моуриньо даде и актуална информация за настроението си и подготовката на отбора, като призна, че играчите са се върнали на тренировки в различна степен на готовност. Въпреки че заяви, че е доволен от постигнатия досега напредък, той призна, че една допълнителна седмица за подготовка би била полезна, особено предвид факта, че отборът продължава да се справя с играчи, които се завръщат след дългосрочни контузии. Някои играчи на мадридчани са завършили 36 тренировъчни сесии и шест мача, докато други са имали само пет тренировъчни сесии и няколко мача.

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Моуриньо добави, че треньорският щаб е изготвил тренировъчни програми, съобразени с нуждите на отделните играчи, като отбеляза, че отборът е готов да премине от предсезонните приятелски мачове и да започне да се състезава в мачове с реално значение: "Много съм доволен от ситуацията. Ако ме попитате дали бих искал още една седмица, отговорът е "да". Но сме уморени от приятелските мачове. Не обичаме тази работа с приятелските мачове. Искаме истински мачове."

За конкуренцията между играчите на "Бернабеу"

Моуриньо подчерта също така колко е важно да се поддържат ангажираност и дисциплина през целия сезон, като предупреди играчите си, че трябва да се научат да се справят с разочарованието, тъй като конкуренцията за титулярните места се засилва. Моуриньо призна, че вземането на решения за състава няма да е лесно, особено предвид усилията, които полагат футболистите му, но настоя, че не бива да се допуска разочарованието да се отрази на представянето им: "Не мога да започна мач с 15 играчи. Само 11 могат да играят. Надявам се това да е трудно решение, защото те работят толкова усърдно. В деня, в който някой от тях позволи на разочарованието да повлияе на представянето му, решението ще ми бъде лесно."

Португалският мениджър призова отбора да се справя с подобни неуспехи както колективно, така и индивидуално, като подчерта, че способността на отбора да преодолява моментите на разочарование може да се окаже решаваща през целия сезон. Накрая той ясно каза, че сезонът ще се сметне за провал, ако Реал не спечели нито един трофей, както се случи през последните две години: "Единственият прагматичен начин да се погледне на това са резултатите. Да завършиш без трофеи в Реал Мадрид не е успешен сезон."

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