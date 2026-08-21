"Нехуманно": МВнР обяви как ще опита да доведе за лечение от Северна Македония блокираната Ива Михайлова

Външно министерство нарече "обезпокоителна" новината, че на 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Северна Македония. "Особено обезпокоително е, че при постановяването на отказа очевидно не е отдадено необходимото значение на заключенията на компетентната местна здравна институция относно тежестта на състоянието на Ива. Също така и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония", пишат днес в своя позиция от МВнР.

Казусът с Ива Михайлова е нов сериозен личен и политически случай, който усложнява отношенията между София и Скопие. В основата му стои съдбата на македонската българка от град Кочани, която след тежка катастрофа е поставена под съдебни ограничения от властите в западната ни съседка и е лишена от възможността да се лекува в България.

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"Нехуманен подход"

"Необходимата медицинска интервенция не представлява опционално лечение или процедура, предприемана по желание на пациента. Тя е определена от специалистите в България и в Северна Македония като необходима част от лечението на тежкото състояние на Ива. Следва да бъде проведена, с цел да предотврати по-нататъшно влошаване на здравето на младата македонска българка, включително настъпването на необратими последици.

Особено недоумение буди един нехуманен подход, при който необходимостта от лечение се поставя под съмнение поради липсата на доказателства, че най-тежките възможни последици вече са настъпили. Припомняме, че смисълът на своевременното лечение е именно да предотврати настъпването на тези последици, а не да се изчака те да се реализират, за да може един съд да признае наличието на медицинска необходимост", категорични са от МВнР.

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"Продължаващото забавяне придобива още по-сериозно значение предвид характера на състоянието на Ива и риска с течение на времето възможностите за успешно лечение и възстановяване да бъдат ограничени", допълват от ведомството.

Министерството на външните работи вече предприе спешни мерки в рамките на своите компетенции за защита на правата на Ива Михаилова и "ще продължи да използва всички налични дипломатически и правни механизми с оглед осигуряването на възможност тя да получи своевременно необходимото лечение".

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Решението на съда

Вчера в съда бе отхвърлена жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не разреши на момичето да напуска града и да пътува до България. В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в у нас.

Властите са ѝ взели документите, а майка ѝ наскоро разказа пред Комисията за българите в чужбина, че има риск дъщеря ѝ да остане инвалид.

Наскоро премиерът Румен Радев обяви, че страната ни е готова с протестна нота по казуса с Михайлова, която ще бъде връчена официално на Северна Македония от българското МВнР. "Ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи", каза министър-председателят.

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