Почина Теофана Матакиева-Лилкова - изтъкнат изкуствовед и бивш директор на Националния исторически музей

На 19 август е починала доц. д-р Теофана Матакиева-Лилкова – изкуствовед и изследовател на българското християнско изкуство, съобщават от Националния исторически музей (НИМ). Поклонението ще се състои на 23 август от 13:00 часа в храм "Св. Георги Победоносец" на бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 90 в София, посочват още те.

Професионалният път на Теофана Матакиева започва в НИМ в първите години след създаването на музея. След завършването на специалност "История на изкуството" в Художествената академия в София през 1977 г. тя постъпва в музея като уредник на колекцията "Църковно изкуство". През 1978 г. участва в подготовката на изложбата "100 години от Освобождението на България", а през 1994 г. – в изложбата "Златният манастир" в Германия.

Матакиева-Лилкова има принос към създаването, комплектуването, изследването и популяризирането на музейната колекция "Икони и църковна утвар", както и към експозицията на НИМ, посветена на българското възрожденско изкуство. Научната ѝ работа е свързана основно с българското християнско изкуство. През 1987 г. защитава дисертация, посветена на иконографията на свети Иван Рилски и разпространението на неговия образ и житийни сцени в изкуството от XIII до XIX век. Автор е и на каталози с църковни паметници от фонда на НИМ, сред които "Icons in Bulgaria".

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През 1990 г. Теофана Матакиева поема ръководството на отдел "Българско възраждане", а в периода 1996–2000 г. е заместник-директор на НИМ по научната и експозиционната дейност. От февруари до декември 2001 г. изпълнява длъжността директор на музея.

От НИМ посочват, че Матакиева-Лилкова е сред специалистите, допринесли за изграждането и утвърждаването на музея като национална културна и научна институция, предава БТА.