Планът за тока, ако "Козлодуй" излезе от строя заради Дунав: Държавата го обяви

След като вчера от АЕЦ "Козлодуй" обявиха, че за първи път в историята на централата мощността на пети блок ще бъде намалена заради ниските нива на река Дунав, днес - 21 август - това се случи. Мощността на блока се намали от 100 на 91,4%. "В момента кризисна ситуация няма въпреки предприетата мярка. Ситуацията е под контрол. Ситуация със системата, с пазара няма", обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг следобед.

Няма отношение към ядрената безопасност

От АЕЦ „Козлодуй“ заявиха, че разтоварването е извършено превантивно, в съответствие с процедура за изпълнение при ниски нива на река Дунав. "Мярката е превантивна, насочена е за улесняване на работата на помпените съоръжения на брегова помпена централа, които осигуряват вода за охлаждане на турбини на 5-и и 6-и блок. Тя няма отношение към ядрената безопасност. „Ще продължим да следим нивото на река Дунав и ще действаме в съответствие с процедурата“, обявиха от централата.

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„В момента имаме необходимия капацитет на брегова помпа – работят 18 помпи, 15 са в резерв. Няма никакви проблеми за работата на съоръжението“, допълниха от АЕЦ.

Няма проблем и с баланса, и с износа на ток, и с доставките до битовите потребители

Димитър Зарчев, директорът на Централно диспечерско управление, потвърди, че няма отношение за нормалната работа на електроенергийната система. Денонощната консумация е 90 000 мвтч, а износът – 30 000 мвтч. Сумарното производство на системата е около 131 000 мвтч. Тоест „няма проблем нито с баланса, нито с износа на електроенергия“, добави той.

От Националната електрическа компания (НЕК) допълниха, че във връзка с намаляне на мощността на пети блок няма да има отразяване на количествата ток, които трябва да бъдат доставени на битовите потребители. Относно борсовия пазар на електроенергия - също не се очаква да има колебания и отражение.

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Планът, ако нивото на река Дунав продължава да пада

Снимка: Ива Петрова, БГНЕС

„АЕЦ има процедура за действие. Това, което е предвидено при продължаващо намаляване на водното ниво, е да се продължи разтоварване на блок. От МЕ непрекъснато следим ситуацията, има създаден вътрешноведомствен щаб. Ситуацията е динамична, от вчера до днес има покачване с 2 см на водното ниво на река Дунав, но прогнозите се променят. Засега последната прогноза е за задържане на нивото такова, каквото е", каза министър Петрова.

"По отношение на готовността – ремонтът на 7-и блок на ТЕЦ „Марица изток 2“ ще приключи по-рано, той ще бъде на разполагаемост от утре. Блок 8 ще бъде в разполагаемост в началото на септември, отново по-рано. Има известно отлагане на планираните ремонти на други блокове. Ремонтната програма на тези двата е съобразена с водното ниво на река Дунав“, обясни Петрова.

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Проведени са разговори и с други централи да осигурят мощности – ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал“. Едната централа е декларирала готовност при определени условия, другата декларира разполагаемост малко по-нататък във времето. В същото време Електроенергиен системен оператор има варианти на действие благодарение на възобновяеми мощности като батерии, ВЕЦ-овете също ще помагат при нужда, "така че ще се справим", допълни министърът.

Единственото, което може да се промени оттук нататък, ще влияе само върху износа ни на ток, стана ясно от брифинга. По отношение на баланса на системата има достатъчно заместващи мощности - батериите помагат да преодолеем вечерните пикове, а язовирите са пълни.

Към момента на пресконференцията товарът в енергийната система на България е доста по-малък от това, което беше намалено от АЕЦ-а. Вчера е бил приблизително 4,9 гигавата, сега е приблизително 4,5 гигавата - по данни на ЕСО. Беше обявено, че мощността на "Козлодуй" се намалява със 120 мегавата. Това значи, че има по-малко потребление - образно казано, хората в момента явно са в морето и по басейните.

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Мнения на експерти

Снимка: БГНЕС

Бившият директор на ядрената централа Валентин Николов обърна внимание на сегашната ситуация и говори за технологичния ѝ аспект, като изтъкна три основни проблема заради малкото вода в Дунав. Първо, че горещото време предизвиква по-бърз растеж на водорасли и те биват избутвани от водата в решетките към канала, откъдето се черпи вода за охлаждане на „Козлодуй“. Това значи постоянна работа по почистване, за да не се допусне запушване и спиране на водата. Второ, че помпите от бреговата станция на Дунав, които подават вода към централата, влизат в кавитационен режим. Това значи, че се образуват и пукат газови мехурчета, което води до силни вибрации, а те влияят на помпите негативно и ги износват. Съответно, и в това отношение трябва постоянна работа.

Най-важното – при по-малкото вода се намалява и дебитът през неядрената част на централата. А това значи, че в един момент, ако още намалява водата, ще се стигне до горещо състояние на работа: съответната част от АЕЦ-а се поддържа с пара, обаче по същество не работи, защото не протича ядрена реакция. Когато водата от Дунав се завърне, турбините „ще трябва да бъдат развъртени“, предупреди Николов пред БНТ.

Междувременно председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски предупреди, че трябва да има в готовност резервни мощности, които да заместят загубеното като капацитет от АЕЦ-а в производството на ток. Хиновски говори за пореден път по темата. Той настоя ТЕЦ-овете да работят буквално в извънреден режим, като предупреди, че и това може да не стигне, затова да са готови ВЕЦ-овете, те са основен резерв. Ще помагат още фотоволтаиците и батериите: Експерт: Ако ситуацията се запази, до две седмици ще се наложи спиране на мощности в АЕЦ "Козлодуй".

Синоптикът проф. Георги Рачев пък каза пред bTV, че предполага, че през септември ще се стабилизира нивото на река Дунав, което да позволи и на съседите да произвеждат ток.