Проверяват знанията на шестокласниците по математика

Шестокласниците се явяват на Националното входно ниво по математика. То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка, съобщиха от Министерството на образованието (МОН).

Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласниц.

Часовете на провеждането на изследването са избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение, за да се избегне излишна натовареност за учениците, учителите и родителите, или след приключването им (при едносменен режим).

В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия.

И тази година националното входно изследване ще бъде изцяло онлайн, както беше през миналата година за деветокласниците. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя наблюдател.

Резултатите от тези изследвания се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки.