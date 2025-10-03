Изпада ли Сарафов в безвремие: Атанаска Дишева настоя за спешно събиране на пленума на ВСС

"Главен прокурор отдавна нямаме, а имаше назначен изпълняващ длъжността, който съвсем основателно ВКС е приел, че е изтекъл неговият мандат на 21 юли. Това безвремие, което беше установено просто по някакъв начин да приключи". Това заяви пред bTV съдия Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС). По думите ѝ всички органи и институции, които имат правомощието да се произнасят по искане от главния прокурор, имат възможността да направят това, което е направил ВКС – да преценят дали искането е допустимо или не. „Делата на Сарафов няма да бъдат разгледани по същество, защото не са направени от орган, който има публична власт“, уточни съдия Дишева.

Какво трябва да направи ВСС?

Тя добави, че всички действия на главния прокурор от 21 юли насам могат да бъдат оспорвани. „Аз не бих могла да се ангажирам с еднозначен отговор какво ще се случи във всеки конкретен случай. Сарафов чисто формално може да претендира, че е изпълняващ длъжността главен прокурор, след като е назначен и потвърден като такъв, че може да заема поста от прокурорската колегия на ВСС“, коментира тя.

Атанаска Дишева посочи, че разпорежданията, които са дадени от ВКС касаят конкретните производства по делата.

Тя добави, че целият пленум на ВСС трябва да се занимае дали Сарафов може да продължи да изпълнява изпълняващ длъжността главен прокурор. „Народното събрание бързо също трябва да открие процедура по избор на членове на ВСС“, настоя съдия Дишева. И добави – иначе в противен случай ще продължим да се въртим в омагьосан кръг. Тя е на мнение, че Сарафов ще продължи да претендира да е изпълняващ длъжността главен прокурор.

„Това, което е разумно да се направи, ако прокурорската колегия препотвърди решението си, въпросът за Борислав Сарафов да се отнесе до Върховния административен съд (ВАС)“, отбеляза Дишева.

