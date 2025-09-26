Малко преди началото на учебната година стана ясно, че двама родители са подали съдебни искове, с които оспорват новите правила за Националното външно оценяване (НВО) след седми клас. Конкретната причина за несъгласието е новият формат на изпитите от тази учебна година. Той предвижда изпитът по математика да включва задачи не само по математика, но и по природни науки. Въпреки факта, че живеем в свободна и правова държава тази постъпка не остава без последици за инициаторите на отмяната на заповедта на министъра на МОН, алармира Българският хелзински комитет (БХК).

Сплашването

По разпореждане на съда е издадено искане за социален доклад, който да установи от какво се оплакват децата. Това е направено на основание чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето. Според адв. Снежана Стефанова случаят е "правен абсурд" и се тълкува превратно Закона за закрила на детето, като това би имало съвсем ясен "сплашващ ефект" върху потенциални бъдещи жалбоподатели.

"B cлyчaя cъдът нe пpaви paзлиĸa мeждy oбщия, шиpoĸ интepec нa дeтeтo ĸъм нeгoвoтo oбpaзoвaниe и бъдeщeтo мy, и cпeцифичнитe, пpaвнo зaщитeни пpaвa и интepecи пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaĸpилa нa дeтeтo. ЗЗДeт e cпeциaлeн зaĸoн, ĸoйтo въвeждa извънpeдни мepĸи зa зaщитa в cитyaции нa yязвимocт и pиcĸ, cвъpзaни c нacилиe, изocтaвянe, eĸcплoaтaция или pиcĸ зa физичecĸoтo, пcиxичecĸoтo и нpaвcтвeнoтo paзвитиe нa дeтeтo в семейна среда. Paзпopeдбaтa нa чл. 15, aл. 1 oт ЗЗДeт изиcĸвa изcлyшвaнe нa дeтeтo във „вcяĸo aдминиcтpaтивнo или cъдeбнo пpoизвoдcтвo, пo ĸoeтo ce зacягaт пpaвa или интepecи нa дeтe“. Heйнaтa цeл и cмиcъл e дa дaдe глacнocт нa субективните жeлaния, чyвcтвa и пpeдпoчитaния нa дeтeтo в пpoизвoдcтвa, ĸoитo пpяĸo зacягaт нeгoвия личeн живoт, семейна среда и блaгoпoлyчиe, ĸaтo нaпpимep дeлa зa родителски пpaвa или осиновяване", коментира още адв. Стефанова за Де факто.

Жалбата

Иван Радев е подал жалбата в качеството на родител на седмокласник. Той обяснява, че го прави не защото смята, че не трябва да се оценяват и знания по други предмети освен математика, а защото е потъпкан основен принцип, записан в закона за училищното и предучилищното образование - предвидимостта.

"Не може, когато се подлагат на оценка знания за цял обучителен етап, а именно пети, шести и седми клас, учители и ученици да разбират по какво ще ги изпитват преди седми клас. Образно казано, това е все едно да се променят правилата на играта, когато са изтекли две трети от мача", коментира Радев пред в. "Сега".

