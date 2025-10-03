"Ще стигнем до нищожна съдебна власт": Велислав Величков за трусовете в съдебната система

От "Правосъдие за всеки" още през юли заявихме, че след 6-месечния срок и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов заема поста в нарушение на закона. Той вече е нелегитимен и няма право да подписва актове, да мести преписки или да иска имунитет на народни представители. Това припомни адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" в ефира на Нова телевизия заради отказът на Върховния касационен съд да признае Сарафов за главен прокурор. В две разпореждания съдът приема, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията без да има право на това.

ОЩЕ: Върховният касационен съд: Сарафов вече не е главен прокурор

По думите на Величков всички действия на Сарафов след 6-месечния срок са юридически нищожни. Той предупреждава, че това създава сериозен риск от блокиране на наказателни производства, включително и по знакови дела с голяма обществена значимост.

"ВСС е с изтекъл мандат, председателят на ВАС, след като му е изтекъл мандата, става изпълняващ функциите и е в нарушение на Конституцията. Ако нямаме съдебна власт с редовни мандати, ние нямаме съдебна власт. Ние сме извън представителната демокрация. И накрая ще стигнем до нищожна съдебна власт", добави юристът. И подчерта, че това води до дефакто институционален разпад и правен вакуум.

ОЩЕ: Изпада ли Сарафов в безвремие: Атанаска Дишева настоя за спешно събиране на пленума на ВСС

"Имаме проблем със законодателната техника. Законът казва, че никой не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор повече от 6 месеца. За съжаление, в преходните разпоредби не беше уреден въпросът дали това важи и за вече заемащите длъжността“, коментира от своя страна адвокат Димитър Марковски. Именно на това основание - че вече е бил в мандат, председателят на ВАС Георги Чолаков смята, че може да си седи на поста.

Марковски е на мнение, че съществува конституционна криза, а проблемът се корени в неяснотите и липсата на точен законов текст относно статута на "завареното положение".