Кметът на София Васил Терзиев откри второто издание на Sofia Art Fair: IMAGINE

На 2 октомври от 18:30 ч. в Иновационен форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк бе открито второто издание на Sofia Art Fair – единственото международно изложение за съвременно изкуство в България. На официалната церемония гостите на събитието първи се потопиха в атмосферата на форума и бяха приветствани от Васил Терзиев, кмет на град София, и организаторите - Суни Данаджъ, Радослав Механджийски и Натанаил Стефанов, зам. председател на УС на София Тех Парк. Сред присъстващите на официалното откриване бяха проф. Любомир Стайков, Симеон и Гергана Паси, Димитър Митовски, Деница Гергова, Саша Безуханова, Цветелина Бориславова, Китодар Тодоров, Веселина Сариева, Деси Тенекеджиева, Деян Статулов и др.

Васил Терзиев на откриването на Sofia Art Fair 2025: IMAGINE; снимка: Sofia Art Fair/Георги Ангелов

"Изключително съм щастлив, че отново сме заедно тук. Миналата година си обещахме още по-голямо и по-магично изложение – и днес то вече е реалност. За нас като пазар това развитие е от огромно значение. А моята лична мечта е София да има свой прекрасен музей за съвременно и модерно изкуство – затова подобни събития са истински ключови. Благодаря от сърце на всички, които работиха за това, и на всички гости, които вярват, че в София има място за съвременното изкуство", поздрави кметът Васил Терзиев.

Събитието ще продължи до 5 октомври (неделя) и ще посрещне стотици посетители и целители на съвременното изкуство всеки ден. Разнообразните гости, част от елита на бизнеса в страната, колекционери, изкуствоведи и любители, ще се съберат в четирите дни на изложениeтo под мотото IMAGINE – покана да си представим нови реалности, културни хоризонти и възможности за обмен между различни творчески светове.

Какво ни очаква на Sofia Art Fair 2025: IMAGINE

Снимка: Sofia Art Fair/Георги Ангелов

В изложбената програма участват 27 галерии и творчески колективи от 13 държави – България, Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия, Азербайджан и Латвия. Те представят над 80 съвременни автори, включително утвърдени имена и млади таланти.

Сред акцентите е международната образователна програма SAF Talks, която включва лекции и дискусии с директори на институции, колекционери, куратори, юристи и експерти от културния сектор. Темите обхващат арт пазара, колекционерството, културната политика, дигиталните технологии в изкуството и устойчивите модели за развитие.

"Sofia Art Fair прави София видима на културната карта на света. Днес не просто откриваме изложение - откриваме врата към възможни реалности, създадени от въображението, визията и таланта на стотици артисти от България и чужбина. И днес в София Тех Парк сме събрали участници от 13 държави, което е два пъти повече от миналата година и това ни прави изключително горди", каза Суни Данаджъ, основател на Sofia Art Fair.

Снимка: Sofia Art Fair/Георги Ангелов

Интервю: Суни Данаджъ за Sofia Art Fair 2025: София застава на сцената на международния културен диалог

Кураторският проект "Разширени перспективи", иницииран от платформата Art and Culture Today, допълва темата на тазгодишното издание. Той извежда изкуството извън изложбените зали и внася нов пласт на визуален и концептуален диалог. Творбите на Миа Флорентине Вайс, Джузепе Ло Скиаво, Сабина Кнетлова и Габриела фон Хабсбург изследват теми като възприятие, идентичност, материалност и мястото на човека в съвременния свят.

"Много съм щастлив, че сме заедно тук и имаме възможността да видим и да общуваме с изкуството. Възможност да го колекционираме. Радвам се, че в глобален план все повече хора се изкушават от престижа на колекционерството. Тази година в рамките на Sofia Art Fair има изкуство с безспорна инвестиционна стойност, а редом с него и множество млади автори", допълни Радослав Механджийски от Art and Culture Today – основен партньор на събитието.

Sofia Art Fair 2025 създава устойчива платформа за културна дипломация и международен обмен. Събитието превръща София в естествено средище на съвременното изкуство в Европа.

"За втора поредна година сме домакин на Sofia Art Fair. София Тех Парк е адресът на иновациите, където се срещат наука, технологии и образование. Но ако няма изкуство, няма живец и дух. И за да бъде София Тех Парк част от обществото, ние правим и нещо за артистите и винаги ще бъдем отворени към техните изложби и произведения", каза Натанаил Стефанов, зам. председател на УС на София Тех Парк.