Неочакван електронен тест по математика за 6-ти клас на 3 октомври: Какво се знае

Изненадващ дигитален тест по математика ще правят в петък (3 октомври) всички 6-класници в страната. Изпитът ще се проведе след решение на Министерството на образованието и има за цел да се проверят знанията на учениците на национално ниво. Миналата учебна година учениците в 9-и клас правиха входно равнище по природни науки - за да се набележат мерки за преодоляване на пропуските, които проличаха в резултатите ни на международното изследване PISA.

Преди дни родителите на шестокласниците са получили писмо от директорите на училищата, в което са били дадени инструкции за провеждането на теста. Целта е била учениците от 6 клас предварително да се запознаят с начина на отбелязване на отговорите, тъй като за първи път ще участват в електронно оценяване.

За целта на адрес demo.vhodno.bg те са могли да открият примерни задачи, като съдържанието им е било с ориентировъчен характер, като основната цел е учениците да придобият увереност при работа с платформата.

Примерният тест съдържа четири задачи. При едни ученикът трябва да отбележи верния отговор от четири възможни, а при други – да напише решението на задачата.

Росители обясниха пред Actualno.com, че не знаят колко ще са задачите, които учениците ще трябва да решат на изпита. И родители, и ученици са изненадани от провеждането на входното ниво по математика. Знае се, че учениците ще бъдат разделени на две групи, за да успеят да го направят всички.

Тестът ще се проведе на компютър, като вариантът ще бъде даден от МОН в деня на изпита. Резултатите от него ще се впишат като оценка на учениците.