Втори родител атакува в съда новата матура след седми клас

Още един родител съобщи, че е поискал от съда да отмени заповедта на министъра на образованието, с която се въвеждат промени в националното външно оценяване след седми клас. Това, което атакуват родителите, е новият формат на изпитите от тази учебна година. Той предвижда изпитът по математика да включва задачи не само по математика, но и по природни науки. От МОН обясниха, че за решаването на този вид задачи учениците ще използват базовите си знания и умения по природни науки, без да е нужно да учат формули и закони наизуст. Целта е задачите да станат по-практични, за да подготвят децата за живота.

С какво не е съгласен бащата?

Иван Радев е подал жалбата в качеството на родител на седмокласник. Той обяснява, че го прави не защото смята, че не трябва да се оценяват и знания по други предмети освен математика, а защото е потъпкан основен принцип, записан в закона за училищното и предучилищното образование - предвидимостта.

"Не може, когато се подлагат на оценка знания за цял обучителен етап, а именно пети, шести и седми клас, учители и ученици да разбират по какво ще ги изпитват преди седми клас. Образно казано, това е все едно да се променят правилата на играта, когато са изтекли две трети от мача", коментира Радев, цитиран от в. "Сега".

"Министерството е длъжно да работи за намаляване на стреса, свързан с този седми клас. България е световен феномен в това отношение, тъй като цялата посока на живота на един човек може да бъде сериозно повлияна от представянето на два изпита след седми клас. Изпити, за които няма втори шанс", добавя Радев.

"В седми клас има само един опит, заради които се възлага огромен товар на 12-13-годишни деца. Вместо да търси решение на този проблем, министерството го задълбочава като изненадва ученици, учители и родители с такива заповеди 20 дни преди началото на учебната година", аргументира се още той.

Правилният подход би бил каквито и промени да се публикуват, те да влизат в сила след три години и да важат за учениците, които сега ще бъдат пети клас, за да имат възможност да минат всички административни процедури, а ученици, учители и родители да се подготвят максимално добре, смята бащата.