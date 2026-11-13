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Такева срещу НС, МС и МОН: СБУ успокои учителите, че пари за облекло трябва да има

13 ноември 2026, 12:27 часа 800 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Такева срещу НС, МС и МОН: СБУ успокои учителите, че пари за облекло трябва да има

Вчера Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" излезе с категорична позиция срещу бюджетните ограничения и административната тежест за учителите, в която се настоява за незабавна отмяна на "планираните рестрикции, които нарушават Колективния трудов договор (КТД) и Закона за предучилищното и училищното образование". В казус се превърнаха парите за представително облекло.

"Считаме за недопустимо ограничаването на средствата за представително облекло, тъй като съгласно чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти имат право на представително облекло за всяка календарна година, като средствата се осигуряват от бюджета на съответната институция. Това право следва да бъде гарантирано и чрез изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование. Недопустимо е чрез бюджетни рестрикции да се обезсилват нормативно установени и колективно договорени права", смятат от синдиката.

"Средствата за представително облекло са законово гарантирано право! Недопустимо е то да бъде ограничавано чрез бюджетни рестрикции", добавиха от "Образование".

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Янка Такева се е заела

Днес от Синдиката на българските учители успокоиха преподавателите, че са предприети мерки по въпроса.

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"Уважаеми колеги, в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. е предложен чл. 76. (1) За 2027 г. в бюджетните организации не се изплащат средства за представително облекло. Във връзка с това предложение и възникналите въпроси ви уведомяваме за следното: Текстът визира бюджетните организации в държавната администрация, които не са на делегиран бюджет, но въпреки това е некоректен. Средствата за представително облекло за учителите са регламентирани в Закон за предучилищното и училищното образование. Не се предвижда отмяна на този член", написаха в официална позиция от СБУ - Бургас.

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"Г-жа Такева е внесла официално писмено възражение в Народното събрание, Министерски съвет и МОН. Ще следим развитието на казуса", добавиха още те.

 

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Облекло Учители Янка Такева СБУ образование
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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