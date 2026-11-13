2 дни 119 СУ не работи, защото е без парно: "Топлофикация" удължи аварията с още 3 дни

Втори ден учениците от столичното 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" са в принудителна ваканция, тъй като отопление в училището няма и температури в класните стаи са прекалено ниски.

Мярката е взета от кмета на София след препоръка на Регионалната здравна инспекция, която е установила температури под допустимите норми в сградата на училището. От седмица в учебното заведение няма топла вода и парно, имало е и прекъсване на електрозахранването.

Сега училището се изправя пред предизвикателството да обмисли ход в ситуация с удължен период без занятия. Това се налага заради съобщение на "Топлофикация София", че аварията ще продължи поне още 3 дни.

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"Ново удължаване на аварийния ремонт в района на 119. СУ – с още три дни! Неприятностите продължават… В петък ще подадем искане до МОН за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Днес учителите от 119. СУ проведоха необходимата подготовка и организация за дистанционно обучение. Тъжно", написа директорът на училището Диян Стаматов.

"Липсата на отопление в сградата чувствително се усеща. Затова и помолих административно, с издаване на заповед кметът на столицата да обяви вчера и днес като неучебни дни. Надявам се това да приключи, но тази моя надежда е леко песимистична. Удължаването на аварийната дейност на "Топлофикация" в района може би за домовете изглежда неприятно, но за обществена организация, каквато е училището, ситуацията придобива много по-критичен формат. Преминаването в онлайн обучение не става с магическа пръчка. Ако да неделя няма промяна, ще поискам от министъра да продължим онлайн. Надявам се да не се стигне до тази сложна процедура", заяви той.

По думите на Стаматов, София е 100% зависима от "Топлофикация" с изключение на новите газифицирани квартали. Столичният общински съвет (СОС) е принципал, но дружеството е самостоятелно и си има ръководство.

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"Чака ни трудна зима", коментира още той пред БНР.