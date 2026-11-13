"Да проверят несменяемата царица Такева": Скандал с действащо училище фантом - със сериозен бюджет, но без ученици

Скандален случай разкри журналистическо разследване. Действащо училище фантом получава сериозен бюджет от държавата, разполага с модерен корпус, кабинети и общежитие, но коридорите му са празни, защото в него ученици не идват.

Всички местни знаят за схемата, учителите не пишат отсъствия, а единствено при проверки учениците се привикват.

Става въпрос за училище в село Бояново, което има по-малко от 500 жители. Там трябва да има гимназия, получила близо 720 000 евро, за да започне учебната година, и още толкова, за да ремонтира общежитието си. Трябвало с още 90 000 евро да оборудва с най-модерна техника иновативния си STEM кабинет.

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По документи в училището се обучават 130 деца, но в учебен ден класните стаи са празни, а учителите работят с не повече от 10 деца общо.

"Това е дъното на българското образование. Даже не и двойките, даже не и резултатите в PISA, които показват абсолютна функционална неграмотност на голяма част от учениците, а именно това – да се правим, че преподаваме, а в класната стая да няма никого. Много сериозно нарушение. Дори, може би, престъпление. Съдебната система трябва да се изкаже дали има престъпление, или не", коментира икономистът от Института за пазарна икономика Петя Георгиева, цитирана от Нова тв.

"Това са учители и други наети лица, които получават възнаграждения, без да извършат труд. Заплатата на директора се определя от РУО, а заплатите на учителите – от директора. Той може да реши въз основа на бюджета, с който разполага, каква да е заплата на всеки конкретен учител. Следователно силен стимул има директорът да има колкото се може повече ученици, да има колкото се може по-пълни паралелки, така че той да има повече средства, с които да се разпорежда, да плаща заплати на своите учители, да наема и да освобождава персонал, да организира цялата учебна дейност, ако има общежитие, да плаща за дейностите вътре”, обясни още Петя Георгиева.

"За кого работи тази абсолютно нагла и ясна схема за раздаване на дипломи и пълнене на нечии джобове"

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Темата възмути журналистът и писател Мария Касимова-Моасе, която постави логичния въпрос как е възможно такова нещо.

"Гледах репортаж по Нова телевизия на журналистката Татяна Йорданова за едно училище фантом в село Бояново. Изумителна история! Има училище с обновена сграда, модерни и светли кабинети, компютри и STEAM зала, учителска стая, коридори със стенописи, цветя и кътове. Има дори общежитие, което прилича на хотел - с тераси, баня, тоалетна и климатици към всяка стая. Всичко си има - жълт училищен автобус, електронен дневник, бутка за охрана, двор. Само че няма ученици", написа Касимова-Моасе.

"Ама изобщо няма! по списък за около 130 ученици, но на практика стаите са празни. В една от тях стои самотна учителка, която трябвало да преподава руски. Тя вероятно това и прави, защото си стои на мястото по време на час пред отворен компютър, но... сюрреалистично преподава на празни чинове. Тук-таме се разхождат някакви мъже и жени, очевидно учители в празната гимназия, отнякъде като сенки преминават и по един-двама младежи, вероятно ученици, но нищо не се случва. По документи тече обучителен процес, отсъствията са пренебрежимо малко. На практика обаче се оказва, че не само селото, но дори близкият град Елхово знае за гимназията фантом. И всички замъглени лица разказват пред камерата, че проверките от министерството винаги се знаели и в тяхна чест класните стаи магически се напълвали. Така това училище съществува с годишен бюджет от 720 000 евро, който отива за заплати, режийни ииии.... не знаем за какво. Учениците тук дори получават стипендии - както социални, така и за успех. Размера не тези за успех го решава директорката. По класическия начин тя се опита да избегне въпросите на репортерката, като направи опит и да се скрие в учителската сатя, но после размисли, премина с екипа на телевизията по коридорите и стаите на училището, а като не можа да отговори на въпросите какво всъщност се случва тук, по даскалски обяви, че "разговорът ни приключи"", възмути се отново писателката.

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Тя попита "как е възможно такова нещо да се случи и за кого работи тази абсолютно нагла и ясна схема за раздаване на дипломи на алитерати и пълнене на нечии джобове с пари по европейски програми за образование".

"Кои са и какво точно са проверявали проверяващите от инспектората, за да се допусна тази схема да съществува отдавна и всички, освен министерството, да знаят за нея? Къде са родителите на тези 130 ученици и какво мислят те? Какво ще се случи оттук нататък и дали има и още такива училища фантоми по примера на онези земеделски бизнесмени, които караха майбаси, докато по документи отглеждаха полета с краставици, на практика голи плешиви полета, невиждали никаква друга култура освен бурени?", попита още Мария Касимова-Моасе.

"На фона на този страховит скандал също така искам да попитам онези с религията и добродетелите като школски предмет дали наистина това точно е проблемът на образованието ни! Дали не трябва да се фокусират в истинската си работа да организират и контролират учебен процес изобщо? Дали пък не е добре да проверят отново и отново несменяемата царица на учителския съюз Такева каква е тази база там в това село и защо общежитието много напомня на почивна станция, в която обаче никога не е спал ученик?! И една подробност - училището носи името на онзи абсолютен главорез Че Гевара, обявен от социализма и от крайно левите световни движения за герой, какъвто той никога не е бил. С този детайл нещата придобиват един още по-особен смисъл. И мога чудесно да си представя как цялото това нещо е организирано с европейски фондове (явно откраднати или предназначени за изпиране на пари) от хора, яростно заставащи именно срещу същата тази омразна им Европа... Хора, които още утре, въпреки патриотарските си изблици, могат да се окажат и чуждестранни агенти, знае ли човек", завърши тя.

Депутатът Павел Попов също беше възмутен и заяви, че ще отнесе въпроса до министъра на образованието.

"Случващото се в професионалната гимназия "Ернесто Че Гевара" в село Бояново, община Елхово показва, че диагнозата е грешна. Разложението е толкова дълбоко, че не може да бъде отстранено чрез преразпределение на пари. Внасям два парламентарни въпроса до министъра на образованието Георги Вълчев. От отговорите им се надявам да разбера дали политическото ръководство на Министерството си дава сметка за това и какво възнамерява да предприеме, за да идентифицира и прекрати тази и други подобни злоупотреби", коментира той.

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