Бъдещето на "Топлофикация" на масата в СОС: Терзиев очерта тежката картина в дружеството

За трети път докладът на столичния кмет Васил Терзиев за изготвяне на независим анализ на „Топлофикация София“ влиза в дневния ред на Столичния общински съвет (СОС), като гласуването е насрочено за 19 ноември. Това обяви самият Терзиев в своя позиция, в която очерта критичното финансово и техническо състояние на общинското дружество. ОЩЕ: Терзиев посочи изхода за "Топлофикация-София"

Дългова спирала и лихви от над 16%

В позицията си Васил Терзиев определя историята на дружеството като поредица от десетилетия отлагани решения, безстопанственост и натрупани задължения, съпътствани от едно от най-знаковите корупционни дела на прехода, чиято съдебна сага все още не е приключила напълно. Според кмета последствията се усещат днес чрез остарялата мрежа и постоянните аварии.

Изнесените от Терзиев финансови данни очертават мащаба на кризата. Към ноември 2026 г. задълженията на общинското дружество само към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1,3 млрд. евро. От 2010 г. насам този дълг е нараснал с над 1,1 млрд. евро. Върху задълженията се начисляват тежки лихви, които при определени споразумения достигат над 16% годишно.

По думите на градоначалника това води до ситуация, в която все по-голяма част от ресурса на дружеството отива за погасяване на стари дългове, вместо за ремонти, модернизация и подобряване на услугата за столичани.

План за оздравяване и разговор с държавата

Докладът на кмета предвижда възлагането на независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ. Целта му е да даде ясна картина за реалното състояние на компанията, необходимите инвестиции и възможните сценарии за развитие.

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Според Терзиев този документ трябва да послужи като основа за цялостно преструктуриране и финансово оздравяване, което неминуемо минава през преговори с държавата. Тъй като основните кредитори на общинското дружество са държавни енергийни компании, кметът подчертава, че решаването на проблема изисква споделена отговорност и устойчив механизъм за уреждане на борчовете, така че цената на услугата да остане социално поносима.

„Очаквам от общинските съветници далновидност, решителност и отговорност. Решението за бъдещето на дружеството ще има последствия за София десетилетия напред“, посочва Терзиев и допълва, че макар проблемите да са трупани с десетилетия, на 19 ноември общинският съвет има възможност да направи първата важна крачка в правилната посока.