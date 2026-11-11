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Имате добър резултат на матурата: Може да получите от 15 до 45 евро стипендия

11 ноември 2026, 18:08 часа 681 прочитания 0 коментара
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Имате добър резултат на матурата: Може да получите от 15 до 45 евро стипендия

Правителството отпусна 1 323 960 евро за стипендии в 81 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, съобщиха от правителствена информационна служба. Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика.

Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 15 евро до 45 евро.

Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища. ОЩЕ: Матурите по БЕЛ: Ясно е по кои произведения писаха учениците от 7. и 10. клас

2432 деца с изявени дарби ще получат държавна подкрепа през 2026 г.

Министерският съвет прие Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2026 година. За изпълнението й са предвидени 1 022 600 евро от централния бюджет.

Програмата осигурява финансова подкрепа за общо 2432 деца, постигнали високи резултати в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта.

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С приемането на Програмата се конкретизират мерките за закрила и се утвърждава списъкът на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени средства през 2026 г., съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца е изявени дарби.

Подкрепата се предоставя под формата на еднократно финансово подпомагане в размер до 99,70 евро и едногодишни стипендии в размер на 69,02 евро месечно. Еднократната помощ е предназначена за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, както и в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Стипендиите се предоставят за срок от 12 месеца.

Право на подкрепа имат деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място в национални или международни конкурси, олимпиади и състезания, както и носители на златни, сребърни или бронзови медали от международни прояви в тези области. В спорта мерките обхващат класирани на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, както и на първо място във финали на държавни индивидуални първенства или ученически игри.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2026 година и се отличават с високи критерии при определянето на победителите. Списъкът е прецизиран от експертно-консултативни комисии в областта на науката, изкуството и спорта. Подборът отчита спецификата на развитието и изявата на дарбите в детска и ученическа възраст, както и интереса на учениците към активни занимания в тези области;

От общия брой 2432 деца, включени във финансовите разчети, 70 са предвидени за еднократно финансово подпомагане, 1144 - за стипендии по Програмата за 2026 г., а за 1218 деца са осигурени средства за изплащане на стипендии и еднократна финансова подкрепа по Програмата за 2025 г.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са в размер на 1 022 600 евро и се осигуряват от централния бюджет за 2026 г., в рамките на предвидените за тази цел средства.

Приетата Програма е логично продължение на последователната държавна политика за закрила на деца с изявени дарби, осъществявана от 2005 г. насам. Чрез нея държавата насърчава развитието на творческия, научния и спортния потенциал на младите хора и създава условия за по-нататъшното им израстване и реализация. ОЩЕ: Внимание, ученици! Нови правила за НВО - изпитът по български ще включва и други предмети

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Матури МОН стипендии даровити деца
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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