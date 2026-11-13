При внезапна проверка на МОН: 113 от 131 ученици липсвали в гимназия в Ямболско

Мащабни проверки в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в ямболското село Бояново и в Регионалното управление на образованието (РУО) в Ямбол разпореди министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Причината са съмнения за системно неотразяване на отсъствия на ученици, след като внезапна инспекция завари почти празните класни стаи. ОЩЕ: "Да проверят несменяемата царица Такева": Скандал с действащо училище фантом - със сериозен бюджет, но без ученици

Какво показа внезапната проверка?

Сигналът за нередностите е постъпил в МОН на 9 ноември от Нова телевизия, а още на следващия ден – 10 ноември, екип на РУО – Ямбол е влязъл на извънредна проверка в гимназията. Резултатите от нея показват фрапантна картина. От общо 131 записани ученици, в деня на проверката са отсъствали 113. Едва 11 от липсващите са представили медицински бележки, а за останалите 102-ма не е имало данни за причините, поради които не са в клас.

В конкретния ден отсъствията са били коректно нанесени в електронния дневник, като до момента са наложени санкции на трима ученици, за 38 текат процедури, а на двама са спрени социалните помощи.

Справка в информационната система на МОН (НЕИСПУО) обаче показва, че през миналата учебна година в училището не е отчетен нито един ден с подобен масов отлив на ученици. Това поражда сериозни съмнения за коректността, с която са попълвани отсъствията в електронния дневник досега.

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Проверяват и контрола на РУО – Ямбол

Заради разминаванията през следващата седмица експерти на дирекция „Организация и контрол“ и Инспектората на МОН влизат на проверка и в самото РУО – Ямбол. Те ще изследват какъв контрол е упражняван върху гимназията в с. Бояново през последните години, давани ли са предписания и защо не са взети превантивни мерки.

От министерството са категорични, че при установени нарушения ще се търси дисциплинарна отговорност както на училищно, така и на регионално ниво, като припомнят, че в предходни години за прикриване на отсъствия са уволнявани директори.

Промяна във формулата за финансиране

МОН инициира и спешна среща с всички институции по Механизма за обхват – областната администрация, общината, полицията и „Закрила на детето“, за да се изясни защо досега не е имало сигнали за случващото се в училището.

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От ведомството на проф. Георги Вълчев подчертават, че случаят за пореден път доказва нуждата от промяна в модела на финансиране на училищата. В момента парите следват броя на записаните ученици, което стимулира формализма и отчитането на дейност само на хартия. МОН вече работи по нова формула, която да прекрати тези практики и да обвърже бюджета с реалното качество на образованието.