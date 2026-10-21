Уволнения на преподаватели в УНСС след отнети академични длъжности: Сблъсък между ректора и Юридическия факултет

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров е издал две заповеди, на 19 и 20 октомври 2026 г., за дисциплинарно уволнение на двама главни асистенти от катедра "Наказателноправни науки" към Юридическия факултет (ЮФ) на висшето учебно заведение - Петя Митрева и Пресиян Марков. Новината потвърдиха пред Actualno.com самият ректор и деканът на ЮФ проф. д-р Мирослав Димитров. Причината са нарушения, които проф. д-р Димитър Димитров открива в две съдебни решения - на Административен съд - София-град (АССГ) и на Върховния административен съд (ВАС), до които се стига по жалба на друг главен асистент в катедрата - Стоян Стойков.

Заповедта на ректора, разбира се, подлежи на съдебен контрол и се очаква да бъде атакувана в съда от засегнатите от нея преподаватели.

Проф. д-р Димитър Димитров цитира като основен мотив за решението си вписаното в съдебното решение на АССГ и установено разминаване между крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса за академична длъжност "доцент" по наказателно право (на предварителната процедура и преценка на допустимостта на кандидатурата - срокът е бил 13.10.2022 г., към който момент всички изисквания на закона следва да бъдат изпълнени, а именно посочените трудове да бъдат публикувани и достъпни) и момента, в който научните трудове, с които Петя Митрева и Пресиян Марков участват, са станали общодостъпни.

Ректорът съобщи пред медията ни, че е предоставил възможност на главни асистенти Митрева и Марков да изложат своите писмени обяснения. Те са го направили, но Димитър Димитров счита аргументите им за недостатъчно убедителни. Според него съдът е констатирал нарушения от тяхна страна, които трябва да бъдат наказани, защото водят до неравнопоставеност между тях и другия кандидат.

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В сблъсък с ректора обаче влиза деканът на Юридическия факултет проф. д-р Мирослав Димитров. Според него решенията на съда засягат единствено два други елемента, свързани с процедурата на конкурса, а не със самите участници. Той счита, че решението, което ВАС окончателно оставя в сила, "категорично" не налага ректорът да предприема по-нататъшни действия извън отнемането на академичните длъжности "доцент" на двамата преподаватели, а това вече е станало факт.

Факултетният съвет и ректорът са в разрив и заради избора на ново Научно жури за оценка на кандидати, тъй като съдът връща конкурса на етап избор на жури и ново гласуване - нещо, за което ще ви разкажем по-подробно в следващите редове.

Съдебните решения и какви точно са нарушенията

Петя Митрева, Пресиян Марков и Стоян Стойков са участвали в конкурс за академичната длъжност "доцент" по наказателно право в катедра "Наказателноправни науки" към Юридическия факултет, обявен още в края на 2022 г. Стойков обаче е отстранен, след като първоначално е бил допуснат. Избрани са другите двама кандидати, но на две инстанции съдът казва, че процедурата е нарушена. С Решение № 6573 от 16 юни 2026 г. по административно дело № 2819/2026 г. ВАС оставя в сила Решение № 1000 от 9 януари 2026 г. на Административен съд – София-град (АССГ), с което е отменено решението на Факултетния съвет на Юридическия факултет на УНСС за избор на двама доценти по професионално направление "Право", научна специалност "Наказателно право". Решението на Факултетния съвет е вписано в протокол от 12 юни 2023 г.

Решението на ВАС е окончателно и се основава на два стълба:

че заповедта за назначаване на Научното жури е издадена от заместник-ректора на УНСС, въпреки че според възприетото от първата инстанция тълкуване на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) това правомощие принадлежи на ректора и не може да бъде делегирано;

че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. От решението на Научното жури не е ясно дали Стоян Стойков е отстранен (липсва монографичен труд) и затова не е предложен за избор от Факултетния съвет (ФС), или е получил отрицателна оценка (т. е. има монография и е оценен) и затова не е предложен за избор от ФС. Такава двойственост е недопустима, пише в решението на ВАС.

Що се отнася до втората точка, още първа инстанция приема, че са допуснати съществени нарушения в етапите на допускане и оценяване на кандидатите. Съдът обръща внимание, че Стоян Стойков първоначално е допуснат до оценяване като отговарящ на изискванията, а впоследствие Научното жури приема, че представеният от него труд не е монография и следователно не изпълнява едно от условията за заемане на длъжността. Така на етапа на оценяването фактически е направена повторна преценка за допустимостта на кандидатурата, казва съдът. Научното жури, след като веднъж е допуснало гл. ас. д-р Стоян Стойков до участие в етапа на оценяването, в противоречие със собственото си решение е приело, че кандидатът вече не отговаря на минималните изисквания по чл. 24 ЗРАСРБ.

Става въпрос за хабилитационния труд "Международно наказателно право". Според представена по делото рецензия от проф. М. Ч. той отговаря на формалните изисквания за монография, тъй като има ISBN, общо обем от 100 страници и две научни рецензии, но не отговаря на съдържателните изисквания за монографично изследване, а именно: да съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност. Според съда "недоумение" в случая буди разнопосочното мнение на доц. д-р Бойка Чернева. Както става ясно от проведеното на 13.10.2022 г. заседание на Катедрения съвет към Катедра "Наказателноправни науки" при ЮФ на УНСС, тя е представила монографичния труд "Международно наказателно право" като труд, който "отговаря на изискванията за хабилитационен труд с две положителни рецензии от доц. д-р Живко Велчев и проф. д-р Добринка Чанкова". Но в становището си като на председател на Научното жури доц. д-р Чернева изведнъж дава противоположно мнение.

Освен тези два основни елемента в окончателното решение на съда, в съдебните документи са изложени и детайли във връзка с действия на другите двама участници - Петя Митрева и Пресиян Марков. Установено е, че има разминаване по отношение на датата на публикуване в издателство "Авалон Пъблишинг" на монографията на Петя Митрева "Граници на наказателната отговорност за престъпно мотивиране и престъпно улесняване на другиго". Университетско пособие/помагало в съавторство с наименование "Учебно помагало за решаване на наказателноправни казуси. Методика. Решения. Съдебна практика." (на Петя Митрева и Аделина Хаджийска) е било общодостъпно чак на 03.08.2023 г. Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса на предварителната процедура и преценка на допустимостта на кандидатурата е бил 13.10.2022 г., към който момент всички изисквания на закона следва да бъдат изпълнени, а именно посочените трудове да бъдат публикувани и достъпни, което в настоящия случай не е било така.

Проблем явно има и при трудовете на другия кандидат - Пресиян Марков. Според заключения на вещо лице, цитирани от съда, научните трудове "Последици от съдимостта в българското законодателство" и "Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението" са получени на електронната поща на 01.09.2022 г., използвана от издателство "Авалон Пъблишинг". В това издателство по отношение на тези трудове не се установява да са регистрирани в дневник или деловодна система, тъй като дружеството не използва такива, като изпращането им за печат се извършва по електронна поща. На съда не са били представени платежни документи за подготовката и отпечатването на посочените научни трудове, като в Archive.org не е установено да има данни за публикации на същите. От представената справка от Националната библиотека е изведено, че трудовете "Последици от съдимостта в българското законодателство" и "Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението" са били планирани за издаване на 30.11.2022 г., а в приетото по адм. дело заключение е посочено, че са били достъпни за заемане или наемане от 13.12.2022 г. (след срока на кандидатстване).

Публикуваният учебник с наименование "Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси (учебно помагало)", "Сиела", е предадено за печат на издателството на 29.09.2022 г., датата на обработка и изпращане за корекции е 31.01.2023 г., датата за изпращане за печат – 31.01.2023 г., а датата на предаване от печатницата е 09.02.2023 г. Помагалото е било достъпно за аудиторията на дата 18.07.2023 г. - тази дата е дори след произнасяне на Научното жури, което преди това е извършило проверка за допускането на кандидата.

Ректорът: "Нулева толерантност" към подобни нарушения. Деканът на ЮФ: "Какъв е грехът" на кандидатите за тази "най-тежка репресия"?

Точно тези разминавания са в основата на заповедите на ректора на УНСС за дисциплинарно уволнение на Петя Митрева и Пресиян Марков. По думите му - те не са предоставили достатъчно убедителни доказателства за това защо трудовете им не са били публикувани до крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса на предварителната процедура. Проф. Димитър Димитров заяви, че има "нулева толерантност" към подобни действия, които водят до неравнопоставеност на кандидатите.

Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Мирослав Димитров обаче смята, че с решението на съда падат академичните длъжности "доцент" на Митрева и Марков и че не е нужно да се стига до дисциплинарни уволнения, защото трудовоправните отношения са различни от другите, свързани с конкурсна процедура.

"Какъв е грехът на участниците в конкурса? При положение че две неща стоят в основата на отмяната на избора - заповедта и смесването на процедурата. Но започва репресия, и то възможно най-тежка. Какво общо имат трудовите ангажименти на хората?", пита той и казва, че Петя Митрева и Пресиян Марков са "едни от най-стриктните с часове, ангажименти, кръжоци, със студентски състезания, с акредитацията, която благодарение на тях приключи с много висока оценка".

"Тези двама имат решаваща роля – знам го, защото ги координирах. А тази акредитационна процедура е много тежка. Аз лично смятам, че те имат безспорен принос за това нещо, но получават заповеди за уволнение", заяви проф. д-р Мирослав Димитров. Става въпрос за това, че Юридическият факултет на УНСС приключи успешно своята последна акредитационна процедура, получавайки висока оценка от 9.48 от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението по специалност „Право“ се извършва в съответствие с най-новите стандарти за качество.

"Тази репресия рефлектира изцяло върху факултета", обясни още деканът на ЮФ и каза, че на 20 октомври не е имало кой да поеме занятието на трети курс по "Наказателно право".

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров отговори задочно, че е казвал редица пъти, че това не е негов "проблем", но не отговори конкретно на наш въпрос дали има достатъчно кадрови потенциал, който да компенсира липсата на тези двама преподаватели.

По отношение на длъжностите „доцент“ няма какви действия да се предприемат – правните последици идват с факта на влизане в сила на съдебното решение на 16 юни 2026 г. Митрев и Маркова губят академичните си длъжности. "Единственото нещо, което произтече от моя страна, беше, че д-р Пресиян Марков заемаше към този момент административната длъжност зам.-декан. Губейки своята академична длъжност "доцент", той изпада в несъвместимост с позицията зам.-декан. В тази връзка аз предложих на ФС той да бъде освободен от тази длъжност. Избрали сме нов зам.-декан", обясни проф. д-р Мирослав Димитров.

Митрева и Марков са участвали в държавни изпити, били са и председатели, и членове на държавни изпитни комисии за провеждане на държавните изпити по Наказателноправни науки. "Не е проверено и няма нужда да бъде проверявано" дали дали съставът на съответните комисии е законосъобразен предвид участието им, тъй като съдебните решения нямат обратно действие. "До датата 16 юни 2026 г. те са законни хабилитирани лица и тяхното участие е абсолютно законно в тези изпити и поставените от тях оценки. Не може да има съмнение по този въпрос", категоричен е деканът на Юридическия факултет.

Поради технически проблеми срещу имената им в сайта на факултета все още стоят титлите "доцент", отбеляза той.

Докъде е новата процедура? Сблъсък на ректора с ЮФ заради Научното жури

След като конкурсната процедура за "доцент" по наказателно право в УНСС е определена от съда за опорочена, тя следва да се върне на етап избор на Научно жури. За да стартира от този етап обаче, на ректора трябва да му се направи предложение. По реда, описан в закона, е имало обсъждане в Катедрения съвет (на катедра "Наказателноправни науки"). Ръководителят на катедрата е внесъл доклад във Факултетния съвет на Юридическия факултет, с което е предложил същия състав на Научно жури, с една-единствена промяна, свързана с обективна невъзможност за участие на един от членовете, съобщи проф. д-р Мирослав Димитров.

"Това решение бе утвърдено с решение на ФС на редовно заседание. И в изпълнение на решението на ФС аз, като декан, внесох доклад до ректора да издаде заповед за назначаване на Научното жури, за да продължи процедурата оттам, откъдето съдът е констатирал, че тя е опорочена", допълни той.

Ректорът обаче е отказал да издаде такава заповед и вместо това е издал заповед, с която нарежда на ФС и на Катедрения съвет да се избере друго Научно жури. Самият проф. д-р Димитър Димитров потвърди, че Катедреният и Факултетният съвет са гласували за същото Научно жури през юни, след което той е отговорил със заповед.

"Тази заповед на ректора нас - и като юристи, и като академични хора - ни смути", казва деканът на ЮФ, "поради което аз, страхувайки се да не би Катедрен съвет, Факултетен съвет да вземат някакво незаконосъобразно решение, се обърнах към Контролния съвет (университетския, вътрешен - бел. ред.) с питане: ако ние изпълним тази заповед, ще вземем ли незаконосъобразно решение? Контролният съвет, който по вътрешни правила на УНСС има правомощие за превантивно становище по питане относно бъдещи решения на ФС, се е събрал да заседава. "И пространно, мотивирано каза: ректорът в случая действа при условията на обвързана компетентност (...)", съобщи проф. д-р Мирослав Димитров. Крайният извод на Контролния съвет, цитиран от декана на ЮФ, е: „С оглед на изложеното Контролният съвет приема, че при действащата правна уредба (...) и издадената и описана по-горе заповед, евентуални решения на Катедрения съвет на Катедра „Наказателноправни науки“ и съответно на ФС на ЮФ на УНСС, с които евентуално ще се предложи нов състав на Научно жури, не биха били законосъобразни". Тоест - ще е против закона те да изберат нов състав на Научно жури.

Следват нови заседания на Катедрен съвет и на Факултетния съвет на ЮФ. "Съобразявайки се със становището на Контролния съвет, предложихме отново ректорът да издаде заповед. Такава заповед към днешна дата липсва. Има 14-дневен срок, откакто е внесен докладът". Това се е случило на 23/25 септември. "Срокът е изтекъл", казаха от Юридическия факултет.

От думи на ректора проф. д-р Димитър Димитров обаче се разбра, че той е издал и втора заповед, с която отново връща топката в полето на Катедрения съвет и на Факултетния съвет. Според него не може същото Научно жури (с една промяна), при което конкурсната процедура е била опорочена и са допуснати нарушения, да решава съдбата на следващите кандидати за "доцент". Друг негов аргумент е, че не е "убеден", че Контролният съвет трябва да бъде слушан за всичко - той е само структура, която издава становища, но е важно да бъде зачитан по въпроси за бюджета на УНСС например, смята проф. д-р Димитър Димитров. Според него ЮФ посочвал, че няма други възможности за избор освен този състав.

Изборът на Научно жури е записан в Закона за развитие на академичния състав в Република България. Оценката за съответствие с минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно с изискванията по чл. 2б, ал. 5, както и оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", включително на резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове, се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет. Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на Научното жури въз основа на утвърденото по реда на ал. 1 предложение в срок не по-късно от 14 дни от получаването му.

За членове на журито се избират лица, хабилитирани в български висши училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление за обявения конкурс или тема на дисертационен труд, а при невъзможност - в съответната научна област, включени в регистъра по чл. 2а, и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации с резултати в съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и по един външен и един вътрешен резервен член.

Членовете на научното жури трябва да отговарят на съответните минимални национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3. Българските членове на научното жури трябва да бъдат вписани в Регистъра на академичния състав, поддържан от НАЦИД - Национален център за информация и документация.

Конкретно за УНСС - Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет членове на Научно жури, и то в по-широк мащаб от броя на окончателното жури (т.е. с резерви, образно казано). По закон трябва да има поне четирима външни за конкретния университет членове, като общият състав е от 7 хабилитирани лица.

През какви етапи се минава, за да станеш доцент или професор в УНСС?

За да получи даден кандидат академична длъжност "доцент" или "професор" в УНСС, е задължително преминаването през предварителен етап, в който се установява дали той отговаря и на минималните национални изисквания, и на вътрешните изисквания на университета. По принцип висшите учебни заведения не са длъжни да имат допълнителни правила, но УНСС е въвел такива с цел повишаване на качеството на кадровия потенциал. Този етап се дели на две: преминаване през Комисията по количествени изисквания и през Съвета по хабилитация, като всички материали и формуляри, с които кандидатите участват в процеса по академично израстване, са публични; същински - обявата за конкурса се обявява в Държавен вестник с решение на Академичния съвет, предхождано с решение и на други органи.

В предварителния етап има няколко обособени подетапа. Първият се състои в катедрите - най-малките звена на университета. Там се разглеждат щателно попълнени от кандидатите карти за количествени и за качествени изисквания. С тези карти кандидатът се появява в катедрата, внася ги предварително и на специално насрочен Катедрен съвет се случва разглеждането и обсъждането им. Тези обсъждания в никакъв случай не са формални - задават се въпроси, кандидатът при поискване трябва да представи най-съществени части от произведенията си и т.н. След това Катедреният съвет взема решение за разкриване на предварителната процедура - това решение е отправната точка за пристигане на документите на кандидата в Количествената комисия. Тази комисия, създадена още през 2012 г., работи на две сесии в годината - пролетна (април) и есенна (октомври). До 15-о число на априлската или октомврийската сесия кандидатите имат право да подадат документите си в комисията. Те се подават в електронна система.

Самата карта е разделена на национални изисквания и допълнителни изисквания на университета. Тези две изисквания в картата за "доцент" са 38 точки, при "професор" са малко повече, при "главен асистент" - малко по-малко. Във всяка точка кандидатът попълва постиженията си и дава доказателства за тях. След попълване на картата едновременно се подава и картата за качествени изисквания. Всички членове на комисията, след изтичането на срока, имат достъп до тези материали. Председателят на Количествената комисия, която се състои от петима членове, разпределя материалите по докладчици. Отговорността да се прегледат всички материали - по правилник и по практика - лежи обаче върху всички членове, т.е. всеки един от тях трябва да се запознае с материалите. До няколко дни се провежда първо обсъждане, на което се дискутира дали съответният кандидат изпълнява изискванията - това се отчита чрез брой натрупани точки за всяка категория показатели, има и минимум точки за отделни показатели в групата, а също минимум в точките по националните и университетските изисквания, както и минимум точки за цялата карта. Кандидатът трябва да се съобрази с доста минимуми, за да покрие сериозните изисквания. Ако кандидат е пропуснал нещо в картата си, се връща искане към него за допълнителна информация - дава му се срок, в който да представи доказателства.

Следва второ заседание на Количествената комисия, която накрая излиза със становище дали кандидатът покрива тези количествени изисквания. Процедурата тук се разклонява - ако става дума за "главен асистент", т.е. не е за хабилитация, се изпращат писма до всички структури в университета, в които се казва, че кандидатът е покрил изискванията за тази длъжност; но ако става въпрос за конкурс за "доцент" или "професор", следващата стъпка е преминаване на кандидатите през Съвета по хабилитация, ако те вече са одобрени от Комисията по количествени изисквания.

В Съвета по хабилитация има доста подобни в технически план детайли. Картата там също включва определено количество критерии. Оценката на Съвета по хабилитация е окончателна за това дали кандидат за "професор" или "доцент" покрива минималните изисквания. Ако оценката в Количествената комисия е отрицателна, Съветът по хабилитация също гледа картата на кандидата, но по правилник той получава отрицателна оценка. Съветът по хабилитация оценява кандидатите по 4 групи критерии - 32 броя критерии, разпределени в 4 групи, са за кандидатите за "професор", а 28 броя в 4 групи са за кандидатите за "доцент". Четирите големи групи са: утвърден изследовател с принос в националното/международното развитие на знанието; утвърден лектор с университетски национален/международен принос в преподавателското, учебното и педагогическото развитие; получено обществено признание в практиката на професионалните постижения на кандидата; принос на кандидата към утвърждаване на доброто име на УНСС.

Председателят на Съвета по хабилитация също разпределя папките по докладчици и отново всички гледат всичко за кандидатите. Съветът включва 7 членове. Направена е оценъчна скала (0, 25, 50 и 100 точки за критерий във всяка група), по която се оценява (със средно аритметично), и ако има под 50 точки общо кандидатът получава отрицателно становище, от 50 до 100 получава положително становище. Ако кандидат има достатъчно точки по количествeната карта, но не са достатъчно по качествената, той накрая получава отрицателна оценка. След това предсeдетелят на Съвета по хабилитация докладва до всички структури в университета за откриване на процедура.

После следва излизане на обява за конкурс в Държавен вестник и съответно - процедура по хабилитация, както е уредено в Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Снимки: УНСС