14 убити от руска ракета в Полтава. Руска авиобомба удари жилищна сграда в Херсон (ВИДЕО)

След като вчера, 1 февруари, руска крилата ракета Х-22 порази жилищна сграда в украинския град Полтава, вече е ясна равносметката от този пореден руски удар, уцелил цивилни в Украйна. Според Спешната служба в Украйна, загиналите са общо 14, включително две деца на 9 и 12 години.

Отделно - още 20 души бяха ранени, сред които 4 деца - на 3 месеца, 2, 8 и 12 години. Спасени са общо 22 души.

Още: Русия унищожи историческа забележителност в Одеса: Ето какво остана от нея (ВИДЕО)

