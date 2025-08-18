Срещата Тръмп-Путин:

След тежката катастрофа в София: Автошколите под прицел и купуват ли се шофьорски книжки

18 август 2025, 07:44 часа 168 прочитания 0 коментара
Към момента са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките са около 1000 и са съставени 488 акта - неспазване на правила, методики, времена. Контролът е доста сериозен и всеки един изпит се записва и се пази в "Автомобилна администрация". Данните представи пред БНТ Слав Монов, изпълнителен директор на "Автомобилна администрация".

Според него с дигитализацията с верификация на подписите вече нямало как да се купуват шофьорски книжки. "С дигитализацията вече може по всяко едно време да се промени какво се случва с автошколите и шофьорските курсове", посочи Слав Монов. 

Още: Прокуратурата повдигна обвинение на водача на автомобила, врязал се в автобус

Монов обясни, че чрез видеонаблюдение се наблюдава начинът, по който се провеждат изпитите за шофьорски книжки. Над 10% от провежданите изпити са в реално време и след това са на запис. Контролът е доста сериозен както на теория, така и на практика, псочи директорът на "Автомобилна администрация". Изготвен е план-график за проверка по школите какво се случва. 

Още: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент

Как Виктор Илиев е изкарал шофьорската книжка?

В момента се правят проверките и когато излязат резултатите, "Автомобилна администрация" ще даде повече информация. Конкретно за школата на Виктор Илиев, изгледах записите от практиката и теорията, като не се вижда нарушение при тях. "В школите не учат водачите да превишават закона, а да спазват правилата. На записа на изпита на Виктор Илиев не се показват склонности за превишаване на скоростта, нито и склонности за желание", коментира Слав Монов. 

Той призова всеки един кандидат-шофьор и всеки един шофьор да кара спрямо правилата на Закона за движение по пътищата. 

Още: Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
