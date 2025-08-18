Пеевски поиска и ДАНС да се занимава с бързите кредити

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025
Средата на месец август се оказа времето, в което депутатът и лидер на ДПС "Ново начало" Делян Пеевски обърна внимание на т.нар. бързи кредити. Пеевски поиска даже ДАНС да се намеси в сектора - агенцията да даде предложения за законови промени, за да може да има по-строг контрол върху небанковите кредитни институции. Същото трябвало да направят финансовото министерство (МФ), БНБ и Комисията за защита на потребителите (КЗП), според Пеевски.

"Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората. В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция. Контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами", обяснява Пеевски съгласно прессъобщение на партията му.

Според него, трябва да има дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити. Това ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми, смята Пеевски.

Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби, добавя той.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
