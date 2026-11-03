Талисманът на украинските сапьори, кучето Патрон, се ожени

Патрон, вероятно най-известното куче в Украйна, което доби и огромна международна популярност с работата си със сапьорите в страната, вече си има достойна спътница. Лана е женски Джак Ръсел териер, която също има собствено присъствие в социалните мрежи. Собственикът на Патрон - Михайло Илиев, капитан от службата за гражданска защита, обяви, че вместо лакомства и играчки, феновете на кучето-герой могат да помогнат като подкрепят кампания за набиране на средства за FPV дронове, усилвателни антени, преносими батерии и оборудване за украинските защитници на фронта.

Припомняме, че Патрон служи в екипа по разминиране към Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) в град Чернигов. Благодарение на малкото си тегло от около 4 кг, Патрон открива с лекота противопехотни мини и експлозиви, тъй като не задейства детонаторите, реагиращи на натиск. Към момента той е открил стотици експлозивни устройства. През май 2022 г. кучето бе наградено лично от президента Володимир Зеленски с медал "За всеотдайна служба", а собственикът му бе удостоен с орден "За храброст" III степен.

Патрон бе удостоен с престижната специална награда Palm DogMan на филмовия фестивал в Кан за заслугите си към спасяването на човешки животи през 2022 г. Той е и герой на детски анимационен сериал, има собствени марки и мърчандайз, а приходите от марката му отиват за благотворителност и подкрепа на сапьорите.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI