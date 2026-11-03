Европейските войски в Украйна ще имат право да откриват огън

Европейските сили, които ще бъдат разположени в Украйна след прекратяването на огъня, ще имат право да откриват огън в отговор на всякакви атаки от страна на Русия. Това съобщи The Guardian, позовавайки се на западни представители.

Контингентът, който ще бъде под командването на Великобритания и Франция, ще действа извън НАТО и на практика няма да разчита на подкрепа от САЩ. Той също така няма да използва американски военни технологии, включително сателитната система Starlink.

В Украйна се очаква европейските войски да бъдат разположени далеч от фронтовата линия. Те обаче ще имат право да се защитават срещу всякакви атаки, включително от руски дронове. Също така, според The ​​Guardian, европейски изтребители могат да патрулират въздушното пространство, за да позволят отново функционирането на украинските търговски летища. Планирани са и ръководени от Турция операции по разминиране в Черно море, за да се възстанови износът на зърно и безопасното преминаване на други търговски кораби.

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Междувременно британски и френски военни ще участват този месец във военните учения в Полша. В тях ще участват 11 държави и 2800 войници от армията, флота и военновъздушните сили. Франция ще изпрати 1500 войници от 1-ва дивизия, а Обединеното кралство - 300 военни от 7-ма лека механизирана бригада. Освен домакина Полша, други участници ще бъдат Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.

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