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"Знаете, че сте направили грешка": Карол Навроцки с остра атака към Доналд Туск

03 ноември 2026, 22:50 часа 918 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Знаете, че сте направили грешка": Карол Навроцки с остра атака към Доналд Туск

На заседание на Националния съвет за сигурност на Полша президентът Карол Навроцки обвини правителството на Доналд Туск в опит за незаконно завземане на контрола над Конституционния трибунал. „Вече знаете, че сте направили грешка. И двамата знаем, че вашите бивши съюзници са ви изоставили, и сега всичко, което ви е останало, е насилието“, каза президентът, обращайки се директно към Туск.

Навроцки също така обвини премиера в използването на полицията и Службата за държавна защита за политически цели. Според президента, Доналд Туск носи пълна отговорност за събитията пред сградата на Конституционния трибунал на 30 октомври. Президентът обеща да използва всички си правомощия, за да спре действията на правителството, които той смята за нарушение на конституционния ред на Полша.

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Президентът Карол Навроцки свика среща на Съвета за национална сигурност, в която участват премиерът Доналд Туск, правителствени служители и представители на парламентарните партии. Основните теми са сигурността на Полша, войната в Украйна и изграждането на постоянна военна база на САЩ на полска територия. Срещата се провежда на фона на продължаващия политически спор относно Конституционния трибунал. Въпреки политическите си различия, националната сигурност е събрала отново президента и премиера около една и съща маса.

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Полша Доналд Туск Карол Навроцки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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