3 години война: Украйна чака още оръжия за милиарди от САЩ. Нов американски сигнал в полза на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американската военна помощ за Украйна не е спряна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на "Форум Украйна. 2025 година". И увери, че има още 15 млрд. долара военна помощ от САЩ, която е уговорена, има поети ангажименти и трябва да пристигне в Украйна. Става въпрос за оръжия и различни военни и спомагателни технологии – одобрено е и от републиканците, и от демократите по време на мандата на Джо Байдън начело на САЩ.

Същевременно Зеленски каза, че не е обиден от определението на Тръмп, че е диктатор. Тръмп няма да е президент завинаги, но вярвам, че може да помогне да сложим край на войната. Имаме нужда от мир за много години напред – гаранциите за сигурност могат да включват икономически сделки, но условията на тези гаранции трябва да са ясно разписани и упоменати. Без гаранции за сигурност за Украйна няма да има край на войната още тази седмица, обобщи украинският президент: Зеленски: САЩ искат да върнем помощта им със 100% надценка

"American aid continues to arrive. Nothing has been stopped, but nothing new has been announced," Zelensky on US military assistance.



"The aid is there. $15 billion that haven’t reached Kyiv yet. It’s in weapons and various technologies. This is what was approved during Biden’s… pic.twitter.com/a2z4f2Oepe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025

Украинският журналист Юрий Бутусов, който е отдавна известен като критик на Зеленски, обобщи посланията му с нотка на задоволство. Думите му накратко: Основното е САЩ да останат съюзник на Украйна, в момента няма прекъсване, няма официални или неофициални заплахи за късане на отношенията. Принципна готовност за прехвърляне на част от украинските редкоземни природни богатства има. Европа активно подкрепя Украйна и предостави помощи за същата сума като Съединените щати. Европейският съюз е предоставил малко над 100 милиарда долара за три години, САЩ - 100 милиарда долара. Президентът определи собствените военни разходи на Украйна на 120 милиарда долара за три години. (За сравнение: Русия похарчи поне 462 милиарда долара за война за една 2024 година според CIPRI и официалните разходи на федералния бюджет, т.е. за една изминала година Русия похарчи повече за война 1,5 пъти, отколкото Украйна за три години). Украйна засилва вътрешното производство на оръжия и е произвела 2,2 милиона дронове и 154 артилерийски системи, повече от всички, произведени в целия Европейски съюз през 2024 година. Тези цифри ще са по-големи през 2025 г. Украйна произвежда дронове-ракети от различни типове, разработва балистични ракети и дори разработва аналог на Patriot. Зеленски разчита и да бъдат привлечени млади войници в украинската армия (под 25 години) чрез инициативи като 1 млн. гривни за всеки млад войник, успял да издържи поне 1 година на предна линия на фронта, в украински бригади, които се бият директно с руската армия – подкрепа за наградата от 1 млн. гривни дава и главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски, както и командващият украинските сухопътни сили генерал Михайло Драпати. „Като цяло в дневния ред на външната политика това беше най-добрата президентска пресконференция, която някога съм чувал. Повечето въпроси относно външната политика са повдигнати ясно и убедително“, обобщи Бутусов в личния си профил във Facebook: Само за седмица в украинската армия се записа една дивизия младежи, руската пропаганда реагира (ВИДЕО)

На този фон, председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви извънредна среща на Европейския съвет на 6 март, посветена на дългосрочната сигурност на Европа и Украйна. На тази среща ще бъде обсъждано и дали европейски войници ще отидат в Украйна, под каква форма и при какви условия: Великобритания и Франция планират създаване на 30-хилядни сили за сигурност в Украйна: Детайли

Реториката на САЩ продължава да е пропутинска

Същевременно, посланикът на Тръмп за Близкия изток Стивън Уиткоф отправи поредно послание, което е в духа на досегашния подход на новата американска администрация. "Независимо кой започна войната, тя трябва да спре. Твърде много човешки животи бяха загубени и от това няма смисъл според президента – той иска да е миротворец. Войната не трябваше да става факт – беше провокирана и не непременно от руснаците. Имаше разговори Украйна да влезе в НАТО, президентът е говорил (многократно) за това – не трябваше да става, превърна се в заплаха за руснаците и това е факт. Въпреки това, руснаците дават сигнали, че искат да се спре", обясни Уиткоф пред CNN: "Миротворецът" Тръмп запя старата песен на нов глас - ще прекрати войната в Украйна през следващата седмица

Trump's special envoy refuses to blame Russia and calls Ukraine a "threat to Russians"



Steve Witkoff is convinced that Russia does not necessarily need to be blamed for starting the military conflict and stated that in 2022, it was provoked by... Ukraine.



"There were all kinds… pic.twitter.com/mCC7wpROXq — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2025

И още – Уиткоф обясни как САЩ давали помощ на Украйна без споразумение, че ще си върнат някога дадените средства. Европейците обаче давали по-малък дял и имали споразумения с Украйна парите да им бъдат възстановени – лъжа, която администрацията на Тръмп не спира да повтаря, защото досега най-големият донор на помощ за Украйна (финансово-икономическа и военна) е Европейският съюз, със 145 млрд. долара дотук плюс махане на мита за украинските стоки в ЕС. Уиткоф обаче продължи – нямало никакъв смисъл САЩ нищо да не си връщат, а Европа – всичко, затова сега администрацията на Тръмп гонела споразумение за украинските редкоземни природни богатства. Уиткоф удобно пропуска и колко от американската военна помощ всъщност се връща в САЩ, в американския военнопромишлен комплекс и създава нови работни места за американската икономика. Но Уиткоф очаквал сделка тази седмица, до края на февруари: Войната в Украйна: Дар от Бога за американската военна промишленост

За капак Уиткоф потвърди, че ако има мирно споразумение, то може да се очаква, че американските компании ще се върнат в Русия - "всички го очаквали". Но представителят на Тръмп каза и, че досега не е имало специфично обсъждане между САЩ и Русия за вдигане на американските санкции. По-сериозният сигнал обаче е, че Уиткоф се обърна към разговорите между Украйна и Русия в Истанбул от пролетта на 2022 година и ги видя като възможна база за мирно споразумение. Точно там Путинова Русия поиска капитулация на Украйна – а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) смята, че Украйна няма да се съгласи на каквото и да е мирно споразумение, което почива на тогавашния руски ултиматум, защото основни елементи в него са украинската армия да бъде толкова отслабена, че да не може да се противопостави на нова руска инвазия, както и Украйна да не влиза в НАТО, което също е ефективна покана за Путинова Русия да нападне когато пожелае. А Унгария, като абсолютно верен съюзник на Путин, подкрепи резолюцията на САЩ в ООН за 3 години война в Украйна, в която да не се казва, че Русия е "агресор" - съобщи го унгарският външен министър Петр Сиярто: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

US expects American companies to return to Russian market after peace agreement



"There would be an expectation that if we get to a peace deal, you would be able to have American companies come back and do business there, and I think that everybody would believe that would be a… pic.twitter.com/w8ym2EMNUJ — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Понижение на военната активност в Украйна – общо 96 бойни сблъсъка са регистрирани за денонощието на 23 февруари, т.е. с 16 по-малко на дневна база съгласно официалните украински данни. Намалял на дневна база е и мащабът на руските бомбардировки с умни авиобомби – 106, с 29 по-малко на дневна база. От тях 45 са хвърлени в Курска област т.е. по цели на руска територия. Руският артилерийски обстрел е малко по-слаб – 5000 изстреляни снаряда т.е. около 300 по-малко на дневна база. За сметка на това руснаците са използвали с близо 450 FPV дрона-камикадзе на дневна база – общо 3250, сочи информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

"Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism by Ukrainians. Proud of Ukraine!



Thank you to everyone who defends and supports it, to all who work for our country. Eternal memory to those who gave their lives for our state and our people."… pic.twitter.com/RsDKyybFZW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2025

Най-горещото направление си остава Покровското – 22 руски пехотни атаки са спрени там, още 11 са отбити в Новопавловското направление, където боевете са съсредоточени в района на Константинопол като последна по-голяма украинска точка на отбрана в този участък на фронта. 19 руски пехотни атаки е имало в Курска област, а в Лиманското направление – 15. 9 руски пехотни атаки са станали в Торецкото направление.

Ukrainian fighters from the 110th Separate Motorized Rifle Brigade released footage of a failed Russian assault at sunrise in Donetsk. Two columns, 10 armored vehicles, tried to breach Ukrainian defenses, but something went off-script. pic.twitter.com/XXpVI4MtLw — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира в нов голям анализ, че руснаците продължават да опитват да разширят предмостието си през река Оскол в района на Двуречна и Новомлинск, северно от Купянск, обаче това става много трудно. "След седмица упорити атаки врагът напредна само на 1 км по северната стена на плацдарма, между Фиголовка, която преди това превзе (махала с 15 души население преди войната), и Новомлинск", казва Машовец. И добавя, че Двуречна все още не е изцяло под руски контрол, село Западно – също, макар и на двете места руските атаки да продължават вече 2 седмици. От юг на Купянск, при Крухляковка, руснаците са до река Оскол, но не могат да я преминат, твърди украинският военен експерт. Според него, руската армия още е далеч от заемането на добри изходни позиции по фланговете за атака на Купянск.

В Лиманското направление Машовец отчита руски предмостия през река Жребец при Макеевка (към Грековка) и Ивановка (към Колодяз), но без видим голям напредък за 5 дни назад. Ямполовка също още не е сигурно руско владение, по думите на о.з. полковника. В Северското направление обаче ISW дава оценка, че Билохоровка (Белогоровка) е превзета, но Машовец коментира, че в Серебрянския горски резерват украинците държат позиции.

Ще трохи фрагментів штурмових дій воїнів підрозділу "Scuto company" у складі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у Серебрянському лісі на Луганщині pic.twitter.com/AnnzRx9XGP — Мисливець за зорями (@small10space) February 23, 2025

За Краматорското направление и Часов Яр Машовец е категоричен – от 18 февруари насам руснаците не са помръднали напред. Те са стигнали до центъра на Часов Яр, половината е техен, но от юг специално, в кварталите "Шевченко" и при мина номер 2 не могат да се разгърнат и да вървят на юг към Константиновка, през Ступочки. Според говорителя на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов много студеното време позволява на руснаците по-лесно да преминават канала "Северски Донец-Донбас" и има прегрупиране на руски части. Основната руска задача е да се направят минимални подходи към Константиновка от север и североизток (и, ако е възможно, от изток към Дружковка), за да се заеме удобна позиция както за нападение на Константиновка и Дружковка, така и за последваща операция от юг, към Краматорск, обобщава Машовец и счита, че предвид развитието на боевете в Часов Яр руската армия няма сили да стигне до Константиновка с ресурсите, с които сега разполага в Краматорското направление. Защо Константиновка, припомнете си в този материал (долните видеокадри са от Часов Яр и от Константиновка): Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Оборона міста Часів Яр, Бахмутський район, Донеччина pic.twitter.com/r5516qrN99 — Мисливець за зорями (@small10space) February 23, 2025

Костянтинівка, Краматорський район, Донеччина

російські виродки цілеспрямовано бомблять житлові квартали міста,знаючи що там знаходяться мирні мешканці

росіяне знищують Донбас разом з його мешканцями,цинічно називаючи це "звільненням" pic.twitter.com/0zY7sUrLqf — Мисливець за зорями (@small10space) February 23, 2025

За Покровското и Торецкото направление Машовец е лаконичен – застой. Но той отбелязва, че руската армия има тактически успех северозападно от Велика Новоселка, защото стигна до линията Новоселка – Новоочеретувато, което предполага възможност за настъпление от юг на север и към село Константинопол т.е. полуобкръжение. От изток на Константинопол руското военно министерство обяви официално, че руската армия е превзела Улакли. Явно е, че руснаците искат скоро да приключат с Новопавловското направление, за да се съсредоточат в Покровск. А за Запорожка област Машовец отчита руски атаки в района на Работино, Новофедоровка и Новоданиловка, вероятно за да има позиции за евентуална операция в по-далечно бъдеще срещу град Орехов. „Очевидно е, че руските войски вече не могат да атакуват/щурмуват с нужния мащаб и интензитет, и най-важното, с ефективност, практически във всички посоки. Те все още "пълзят" в югоизточния "ъгъл" на фронта и дори сега се опитват да тръгнат по-силно напред по отношение на Константиновка, но всъщност всичко това става все по-бавно и по-бавно", гласи заключението на Машовец (долните видеокадри са от Торецк).

Торецьк, Бахмутский район, Донеччина

Воїни групи "Assault special poison" продовжують знищувати росіян

Битва за місто триває pic.twitter.com/MzqpvQGicI — Мисливець за зорями (@small10space) February 23, 2025

The Kremlin ripper is enjoying a glass of Dom Pérignon at 11 in the morning. The mood is decent, with clear notes of hope for his orange comrade, so he can throw out a delusional toast and even thank God himself for the opportunity to "defend the motherland." pic.twitter.com/9mVYrQwRHs — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2025

В Курск руските войници се бият в Лебедевка, изтласкаха врага от Фанасеевка и Черкаска Конопелка в района на Суджа, твърди големият руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", а колегите им от "Два майора" вече "превзеха" Погребки и Мариевка – за нищо от тези твърдения няма и досега геолокализирани видеокадри, които да дават потвърждение.

И тази нощ Руската федерация атакува с един куп дронове клас „Шахед“ Украйна. Според сводката на украинските ВВС са изстреляни 185 дрона от този клас (бойни и примамки). Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 113, още 71 са приземени с електронно заглушаване т.е. само 1 дрон е преминал през украинската противовъздушна отбрана. Ударена е недостроена висока сграда в Киевска област, в град Бровари – ударът е на 23-тия етаж съгласно справката на украинската спешна служба: Украйна: Оръжие за 20 млрд. евро и редкоземни богатства - нови завои. 267 руски дрона в атака (ОБЗОР – ВИДЕО)