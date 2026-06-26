Отмениха наказанието на Невена Зартова за забавени дела и пропуски

Върховният административен съд (ВАС) отмени наказанието, наложено на бившия шеф на Софийската районна прокуратура Невена Зартова за забавени пет дела и лошо управление на СРП, съобщи правният сайт "Лекс". Според върховните съдии Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не е изследвала всички факти и обстоятелства, произнесла се е за нарушения, които са били извън обхвата на дисциплинарното производство, както и поради липсата на мотиви за някои от сочените нарушения.

На 17 юли 2024 г. Прокурорската колегия на ВСС намали заплатата на Зартова с 20% за една година заради лошо управление на СРП и пет забавени дела. Дисциплинарното производство беше образувано по предложение на тогавашния зам. главен прокурор Мария Павлова, внесено от името на тогавашния и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. То беше основано на доклад за работата на Зартова след проверка, разпоредена от Сарафов през лятото на 2023 г., след като стана известен случай на двойно убийство, чийто извършител е бил освободен преди година по друго обвинение.

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В мотивите си тричленният състав с председател и докладчик Николай Гунчев и членове Стела Динчева и Нели Дончева отбелязва, че ПК на ВСС е наложила едно общо наказание за нарушения, извършени от Зартова като наблюдаващ прокурор по пет дела и като шеф на СРП, но това е станало без ясно диференциране на тежестта на отделните нарушения.

Върховните съдии се спират на всяко едно нарушение като най-напред обсъждат твърденията за бездействие по петте дела. И стигат до извода, че по всяко от тях са били извършвани процесуални действия.

"Освен това, констатирането на бездействие не е достатъчно за ангажиране на дисциплинарната отговорност на магистрата. Задължение на дисциплинарнонаказващия орган е да посочи изрично какво е дължимото поведение, което магистратът не е изпълнил - процесуалните действия, които се счита, че магистратът е бил длъжен да извърши. Периодите на бездействие по посочените пет броя преписки са посочени, но без да е съобразено дали и доколко същите съвпадат с отсъствията на лицето от работа. Същевременно въобще не са проверени и обсъдени отсъствията от работа поради командироване", пише ВАС.

И пояснява, че при съотнасяне на времето на отсъствие на Зартова поради отпуск или командировка към конкретните просрочия, дисциплинарният състав и съответно колегията биха стигнали до различни изводи за наличието и/или продължителността на периодите на допуснати нарушения. "Не са обследвани фактическата и правна сложност на производствата, нито натовареността на прокурора, съобразно натовареността му в качеството на административен ръководител, което би довело до обоснована преценка за възможността да извършва процесуални действия по производствата и до обоснован извод налице ли е виновно неизпълнение на служебните задължения, съставляващо основание за ангажиране на неговата отговорност. Предвид факта, че дисциплинарните нарушения са квалифицирани като бездействие, което неоправдано забавя производството по см. на чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, излагането на конкретни мотиви относно тези обстоятелства е условие за законосъобразност на акта", посочват тримата върховни съдии. Още: Магистрати излизали разревани от срещи с Петьо Еврото, заплашвал ги с несъществуващи компромати

Те припомнят, че според практиката на ВАС дейността на магистратите, изразяваща се в упражняване на предоставени от закона правомощия за вземане на решение в резултат на оценка на доказателствата и приложение на закона не може да бъде обект на дисциплинарно преследване, тъй като не се явява като следствие на задължение, а на свободно формирано вътрешно убеждение и следователно не може да представлява нарушение.

Що се отнася до сочените нарушения на Невена Зартова като шеф на СРП, то съдът изтъква, че не установени кои конкретни изисквания и на кои актове са нарушени. Освен това имало и противоречие между мотивите на решението на дисциплинарния състав, в които е прието, че е установено неизпълнение на правилата за документооборота, и в самото предложение за образуване на дисциплинарка, в което пък се твърди, че въпросните правила се спазват.

ВАС не приема и посоченото от Прокурорската колегия нарушение, че Невена Зартова не е приела правила за преценка необходимостта от сформиране на екипи от прокурори и определяне на прокурорите в екипа, както и че включването на прокурори от отдел "Специализиран" се е извършвало немотивирано, като след включването в екипа на прокурор от посочения отдел той изцяло е изземвал функциите по ръководство и надзор на разследването.

"Не са посочени конкретни норми, които да задължават административният ръководител да създава обсъдените в решението на дисциплинарния състав правила за преценка необходимостта от сформиране на екипи от прокурори и определяне на прокурори в екипа и да определят критерии/правила за тази "необходимост". Съгласно чл. 24 от Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в прокуратурата формирането на екип е при необходимост. В предложението и в решението липсват конкретни констатации и данни, че е налице случай, в който административен ръководител на СРП е назначил екип, без да е налице "необходимост" от такъв. Не е доказано и твърдението, че след включването в екипа на прокурор от отдел "Специализиран" последният изцяло е изземвал функциите по ръководство и надзор на разследването", посочва ВАС. Още: Намалиха с 20% заплатата на бившия районен прокурор на София

Върховните съдии се спират и на друго нарушение, прието от ПК на ВСС, а именно, че Невена Зартова е нарушила Правилата за дейността на прокурорите и следователите - наставници, в които не е предвидено издаване на задължителни указания до наблюдаващия прокурор за действията по разследването или определянето на мярката за неотклонение.

"Основателно е възражението на жалбоподателя, че при произнасянето си дисциплинарният състав недопустимо е излязъл извън пределите на направеното от за и.ф. главен прокурор предложение и се е произнесъл по невъведено в предложението на органа по чл. 312 от ЗСВ основание за налагане на дисциплинарно наказание, с което е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, рефлектиращо пряко върху правото на защита на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат", посочва ВАС.

Върховните съдии не са съгласни и с твърдението, че Зартова не е инициирала дисциплинарни производства срещу прокурори, които забавили 16 дела по данни от ИВКП. По делото е установено, че за една част от тях е обърнато внимание на съответните обвинители, за други е изтекла абсолютната давност, а за трети тя е приела, че нарушенията не са с такава тежест, че да предизвикат образуването на дисциплинарки.

"За да бъде доказано дисциплинарното нарушение и да бъде ангажирана дисциплинарната отговорност на лицето, е необходимо да се установи от фактическа страна деянието - действие или бездействие, от обективна страна да се докаже противоправността на това деяние, т.е. да е налице обективно несъответствие между правно дължимото и фактически осъщественото поведение, от субективна страна да е налице вина на дееца, да е установен правнорелевантен резултат (вреда) и да е налице причинна връзка между деянието и резултата. Установяването на посочените елементи е предпоставка за законосъобразност на акта. Както в решението на ПК на ВСС, така и в решението на дисциплинарния състав, не е мотивирано и обосновано наличието на конкретна вреда, която да е причинена от поведението на дисциплинарно привлеченото лице в качеството му на административен ръководител на Софийска районна прокуратура", посочва ВАС. Още: Съдят прокурор Сулев, работил по делото срещу Петьо Еврото

Върховните съдии допълват, че Прокурорската колегия не е изложила мотиви защо налага на Невена Зартова максималния размер на наказанието, свързано с намаляването на заплатата, а е следвало да стори това. Поради тази причина тричленният състав приема, че е нарушен и принципът на съразмерност по АПК.

За да постигне целта на закона, продължава ВАС, дисциплинарната отговорност на магистрата трябва да бъде осъществена при спазването на правилата във връзка с изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за налагане на адекватно и справедливо наказание. А решението на ПК на ВСС не отговаря на целта на закона, заключава ВАС.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.