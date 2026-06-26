Над 1 200 т. български домати ще се реализират в Kaufland само за три месеца

Първите български червени домати за това лято вече са в магазинната мрежа. От днес първата реколта български червени домати от производител „Гард Инвест“ вече е в магазините на Kaufland. Очакванията са до края на лятото да се реализират общо над 1 200 тона български домати от всички родни производители. През 2025 г. през магазините на веригата са били продадени над 1000 тона български домати. В плановете на компанията е заложен ръст от над 20% в обема на изкупната продукция за това лято.

Официалният старт на кампанията беше даден в стопанството на „Гард Инвест” в гр. Раковски. Производителят работи с ритейлъра от 2013 г., като в магазините на Kaufland той реализира продукция от над 90 дка оранжерийни поливни площи.

„Освен домати, произвеждаме краставици и марули за Kaufland. С тях работим бързо и много професионално. Част сме от договорите им за предварително изкупуване и това ни дава възможност да планираме и инвестираме”, коментира Стоян Берберов, собственик на стопанството.

Kaufland България ежегодно разширява дела на българските плодове и зеленчуци в магазинната си мрежа. Един от водещите инструменти за това са Договорите за предварително изкупуване на българска селскостопанска продукция. От старта на програмата през 2019 г. досега през нея са реализирани общо над 100 000 000 кг/бр плодове и зеленчуци. Към момента ритейлърът има договорни отношения по тази програма с над 35 стопанства. В рамките на програмата насърчаваме прилагането на добри земеделски практики, като значителна част от партньорите ни са сертифицирани по GLOBAL G.A.P - международно признат стандарт, който удостоверява спазването на високи изисквания за качество, безопасност и устойчиво производство.