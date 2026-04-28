А в България кога: Малко над 2600 евро стана средната заплата в Кипър

28 април 2026, 6:41 часа
Средните месечни доходи на работещите в Кипър са достигнали 2605 евро през миналата година, посочва доклад на Статистическата служба, предаде БНР. Обобщените данни разкриват неравенства в разпределението на финансовите средства между различните групи - по пол и по национален признак. Още: Ново споразумение: Кипър ще продаде 100 милиарда кубически метра газ в следващите 15 години

Ръст на доходите в Кипър

През 2025 г. средните доходи в Кипър са нараснали с 4,9%, след като през предишната, 2024 г., бе регистриран ръст от 5,1%. Данните включват основни заплати, заплащане за извънреден труд, 13-а заплата и други редовни и извънредни бонуси.

Повече от една трета от всички работещи в Кипър са в най-ниско заплащаната група - до 1500 евро. В най-високата категория с над 6000 евро на месец попадат 6% от заетите.

Значителни разлики се отчитат при заплащането на кипърските и на чуждестранните работници. Най-много от работещите кипърци - почти 43%, печелят от 1500 до 3000 евро. За разлика от тях близо половината чужденци се трудят за по-малко от 1500 евро.

Ръстът на доходите изпреварва повишаването на инфлацията. За първото тримесечие на тази година тя е 1,2%, съобщи Статистическата служба.

Антон Иванов Отговорен редактор
